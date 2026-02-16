Más Información
Una persona murió y otras cuatro fueron hospitalizadas tras un tiroteo ocurrido en medio de un partido de hockey de secundaria en Rhode Island el lunes por la tarde, reportan medios.
El número total de heridos no se conoció de inmediato, pero el sospechoso del tiroteo, ocurrido a plena luz del día, murió en el lugar, informó WPRI.
El tiroteo se produjo en el Lynch Arena de Pawtucket, Rhode Island. El estadio es la sede del equipo de hockey Johnson and Wales Wildcats.
Lee también Inicia juicio contra el padre de menor acusado de tiroteo escolar en Georgia; reportan 4 personas muertas y varios heridos
Branden Mello, un editor deportivo local, dijo que el tiroteo ocurrió durante un partido de hockey entre dos escuelas secundarias rivales, Coventry y Blackstone Valley. Según reportó en X, los disparos se produjeron "desde las gradas detrás del banquillo [de Blackstone Valley]".
