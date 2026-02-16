Más Información

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”; Sheinbaum reacciona a caso de Marx Arriaga y la SEP

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”; Sheinbaum reacciona a caso de Marx Arriaga y la SEP

Sigue la mala calidad del aire; persiste contingencia ambiental este lunes

Sigue la mala calidad del aire; persiste contingencia ambiental este lunes

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

"Merezco abundancia": las libretas de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; acusada de desviar 112 mdp y hoy con asilo en Reino Unido

"Merezco abundancia": las libretas de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; acusada de desviar 112 mdp y hoy con asilo en Reino Unido

Mueve Robert Duvall, actor de "El padrino" y "Apocalypse now"; tenía 95 años

Mueve Robert Duvall, actor de "El padrino" y "Apocalypse now"; tenía 95 años

Tren Interoceánico; las promesas incumplidas en Oaxaca

Tren Interoceánico; las promesas incumplidas en Oaxaca

CFEnergía paraliza 135 MW y agrava la crisis eléctrica en la Península de Yucatán

CFEnergía paraliza 135 MW y agrava la crisis eléctrica en la Península de Yucatán

Detienen a presuntos implicados en caso de tiktoker "Nicholette" en Culiacán; Fiscalía de Sinaloa mantiene abiertas las investigaciones

Detienen a presuntos implicados en caso de tiktoker "Nicholette" en Culiacán; Fiscalía de Sinaloa mantiene abiertas las investigaciones

Reportan hospitalización de Javier May Rodríguez por molestia abdominal; se encuentra estable y en recuperación

Reportan hospitalización de Javier May Rodríguez por molestia abdominal; se encuentra estable y en recuperación

Sheinbaum señala “show” de Alessandra Rojo de la Vega tras agresiones en operativo de reordenamiento; “no quiero opinar de ella”, dice

Sheinbaum señala “show” de Alessandra Rojo de la Vega tras agresiones en operativo de reordenamiento; “no quiero opinar de ella”, dice

Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran hoy 16 de febrero?; consulta aquí el calendario

Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran hoy 16 de febrero?; consulta aquí el calendario

Intensifican operativos en Zacatecas tras detención de "El Braca", jefe de plaza del CJNG; detienen a nueve ligados a narcomantas

Intensifican operativos en Zacatecas tras detención de "El Braca", jefe de plaza del CJNG; detienen a nueve ligados a narcomantas

Washington. El juicio contra Colin Gray, el padre del adolescente Colt Gray, acusado de matar a cuatro personas y dejar varios heridos en una escuela del estado estadounidense de en 2024, comenzó este lunes con alegatos iniciales que ponen la mira en la responsabilidad de los progenitores tras la participación de sus hijos en escolares.

Colin Gray se ha declarado inocente de los 29 cargos que se le imputan, entre ellos dos de asesinato en segundo grado, dos de homicidio involuntario y múltiples cargos de crueldad infantil en segundo grado.

El proceso tiene lugar en un tribunal del condado de, en Georgia, donde ocurrió la matanza, y se espera que dure unas tres semanas.

Lee también

En la apertura del juicio, el fiscal de distrito de Barrow, Brad Smith, aclaró que el caso "no trata de responsabilizar a los padres por lo que hacen sus hijos", sino que se enfocará en el acusado y "sus acciones al permitir que un menor, bajo su custodia, accediera a un arma de fuego y municiones tras haber sido advertido de que iba a dañar a otros".

A los alegatos iniciales le seguirán declaraciones de testigos. La fiscalía ha dicho que planea solicitar los testimonios de miembros de la familia Gray, supervivientes del tiroteo y expertos en .

La acusación contra Colin Gray asegura que este sabía que su hijo estaba obsesionado con los tiradores escolares y con ansias de replicar la matanza perpetrada en un (Florida) en 2018, pero no tomó ninguna medida.

Lee también

Colt Gray, de entonces 14 años, está considerado responsable de en septiembre de 2024 con un rifle semiautomático estilo AR-15 en Apalachee High School, una escuela secundaria de la ciudad de Winder, donde dos maestros y dos estudiantes -incluyendo un mexicano- murieron, y nueve personas más resultaron heridas.

Colin Gray compró el arma para su hijo como regalo de en 2023, además de regalarle munición, un cargador más grande para su arma y un chaleco táctico, según la investigación.

Esto sucedió sólo unos meses después de que el adolescente fuese investigado por presuntamente amenazar con un tiroteo escolar a través de internet, un suceso por el que fue interrogado junto a su padre. Estos hechos derivaron en el arresto de Colin Gray en conexión con el.

Lee también

Gray es el tercer padre de familia acusado en relación con un tiroteo en en el que se responsabiliza a un menor.

En abril de 2024 Jennifer y James Crumbley fueron condenados a 10 y a 15 años de cárcel, respectivamente, tras ser hallados culpables de homicidio involuntario por permitir que su hijo Ethan Crumbley, que mató a cuatro compañeros en una escuela de Míchigan en 2021, obtuviera un arma a pesar de sus problemas de salud mental.

Ahora con 16 años, Colt Gray ha sido acusado de 55 delitos graves, entre ellos cuatro cargos de , de los que se ha declarado inocente. Aún no se ha fijado fecha para su juicio, donde será tratado como adulto.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Así puedes renovar tu visa americana antes de que venza y sin necesidad de entrevista

San Valentín. Foto: iStock-master1305

Día de San Valentín: ¿Por qué se celebra? 20 frases cortas e imágenes para compartir por WhatsApp

Megapuente del 14 de febrero 2026 qué alumnos no tienen clases del 14 al 17. Foto: Especial / SEP

Confirman MEGAPUENTE de 4 días sin clases: ¿Qué alumnos no irán a la escuela del 14 al 17 de febrero?

iStock/Harbucks

Ya puedes llevar tu celular a la entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en México