Más Información

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP; su plantón, entre transmisiones, tamales y barbacoa

Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP; su plantón, entre transmisiones, tamales y barbacoa

FIFA protege sus marcas ante Mundial de futbol

FIFA protege sus marcas ante Mundial de futbol

Se mantiene fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; anticiclón agravará calidad del aire

Se mantiene fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; anticiclón agravará calidad del aire

Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran hoy 16 de febrero?; consulta aquí el calendario

Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran hoy 16 de febrero?; consulta aquí el calendario

Sheinbaum presenta el Programa “Boxeando por la Paz”; Jackie Nava, “La Barbie” y “El Güerito de Tepito” se suman al proyecto

Sheinbaum presenta el Programa “Boxeando por la Paz”; Jackie Nava, “La Barbie” y “El Güerito de Tepito” se suman al proyecto

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, se queda en Reino Unido; libra extradición por presunto desvío de 112 millones del DIF

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, se queda en Reino Unido; libra extradición por presunto desvío de 112 millones del DIF

CFEnergía paraliza 135 MW y agrava la crisis eléctrica en la Península de Yucatán

CFEnergía paraliza 135 MW y agrava la crisis eléctrica en la Península de Yucatán

El mundo exclusivo de IMG Academy; educación de alto rendimiento y residencia VIP, así es la escuela ligada a presuntos hijos de narcos

El mundo exclusivo de IMG Academy; educación de alto rendimiento y residencia VIP, así es la escuela ligada a presuntos hijos de narcos

Intensifican operativos en Zacatecas tras detención de "El Braca", jefe de plaza del CJNG; detienen a nueve ligados a narcomantas

Intensifican operativos en Zacatecas tras detención de "El Braca", jefe de plaza del CJNG; detienen a nueve ligados a narcomantas

“No me distraigo en encuestas, doy resultados”: Alcalde de Querétaro

“No me distraigo en encuestas, doy resultados”: Alcalde de Querétaro

Barcelona. Un hombre ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) español que paralice de manera inmediata y cautelar la de su hija, una joven de 24 años afectada por una , hasta que se resuelva el recurso de amparo presentado en la corte de garantías.

Esta nueva solicitud del padre, representado por un despacho de abogados católicos, llega después de que el Tribunal Supremo inadmitiera a finales de enero otro recurso contra la muerte asistida de la joven, que había autorizado anteriormente el Tribunal Superior de la región de .

El TS rechazó estudiarlo por casacional, es decir, porque pretendía que se analizara de nuevo las pruebas, algo que no es posible.

Lee también

El asunto comenzó cuando el hombre recurrió en vía judicial una resolución de julio de 2024 de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña sobre la eutanasia que concedía la para que la hija la recibiera.

El juzgado encargado decidió de inmediato la suspensión de la misma como. Poco después, rechazó la pretensión del padre al considerar que no estaba legitimado para recurrir, puesto que la hija era mayor de edad y no estaba .

Además, concluyó que la mujer sí tenía capacidad plena para solicitar la eutanasia, se cumplían todos los requisitos para que se le concediera y se habían seguido todos los pasos para que el procedimiento tuviera todas las garantías legales.

Lee también

El padre apeló entonces al Tribunal Superior de Cataluña, que sí que reconoció su legitimidad para recurrir, aunque rechazó el recurso porque de ninguna de las pruebas que aportó el padre se desprende la ausencia de de la hija para decidir por ella misma, sino todo lo contrario.

Para recurrir al Supremo, el padre argumentó que no había quedado acreditado que su hija sufra una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante; y porque tampoco concurría conformidad libre, voluntaria y consciente de la paciente, al presentar antecedentes psiquiátricos graves.

La eutanasia es un derecho reconocido por ley desde 2021 en España, uno de los pocos países donde es legal.

Lee también

Está regulada como ayuda médica gratuita para morir tras un procedimiento que pueden solicitar los mayores de edad que sufran “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a la y que genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Así puedes renovar tu visa americana antes de que venza y sin necesidad de entrevista

San Valentín. Foto: iStock-master1305

Día de San Valentín: ¿Por qué se celebra? 20 frases cortas e imágenes para compartir por WhatsApp

Megapuente del 14 de febrero 2026 qué alumnos no tienen clases del 14 al 17. Foto: Especial / SEP

Confirman MEGAPUENTE de 4 días sin clases: ¿Qué alumnos no irán a la escuela del 14 al 17 de febrero?

iStock/Harbucks

Ya puedes llevar tu celular a la entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en México