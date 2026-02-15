Esta semana, en comisiones y el pleno, el Senado de la República aprobará una nueva solicitud del Poder Ejecutivo Federal para autorizar el ingreso de efectivos militares de Estados Unidos a territorio nacional.

Se trata de 12 elementos del Ejército estadounidense que tienen planeados ejercicios conjuntos de adiestramiento con integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), del 27 de febrero al 15 de julio.

Los 12 elementos pertenecen al 7/o. grupo de Operaciones Especiales Norte de los Estados Unidos de América, quienes participarán en el evento denominado "Capacitación MEXSOF”.

Apenas el pasado 11 de febrero, el Senado de la República autorizó a la titular del Ejecutivo Federal el ingreso a territorio nacional de 19 elementos de la Marina de Estados Unidos para que participen en un ejercicio de adiestramiento especializado, en colaboración con la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, del 15 de febrero al 16 de abril de 2026.

Este ejercicio, denominado “Mejorar la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, se realizará en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo, Campeche, y en la jurisdicción del Sector Naval Carmen, en Ciudad del Carmen.

