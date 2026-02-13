Sheinbaum descarta "dedazo" en elección de hija de Rosaura Ruíz en Junta de Gobierno de la UNAM; reconoce autonomía

Luego de que el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) designó a tres nuevos integrantes de la Junta de Gobierno, entre ellos Rosaura Martínez Ruiz, hija de la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que se trate de un “dedazo” y subrayó que se trata de una decisión autónoma de la institución.

Cuestionada sobre la designación, la mandataria aseguró que desconocía el nombramiento y enfatizó que el proceso corresponde exclusivamente a la universidad.

“No sabía, apenas, es noticia para mí. Eso lo decide el Consejo Universitario en la UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene un esquema de gobierno que durante muchos años dijimos que debería democratizarse, pero es un asunto autónomo de la UNAM”, declaró.

Sheinbaum explicó que el Consejo Universitario es el órgano encargado de nombrar a la Junta de Gobierno, la cual a su vez tiene la atribución de designar a directores y directoras de escuelas y facultades, así como al rector o rectora.

-“¿Quién los elige? El Consejo Universitario. ¿Quién forma el Consejo Universitario? Los profesores y los estudiantes. Esos sí son elegidos por voto popular, por voto de los estudiantes. Entonces los estudiantes eligen a sus propios consejeros, los profesores eligen a sus propios consejeros, los directores son parte del Consejo Universitario y ese Consejo Universitario nombra a la Junta de Gobierno".

Agregó: "Entonces no es que sea un dedazo, digamos”.

La Presidenta insistió en que el proceso responde a los mecanismos internos de la máxima casa de estudios, cuya autonomía está reconocida constitucionalmente.

