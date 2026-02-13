Tras el cierre aéreo en El Paso, Texas, por posible presencia de drones de un cártel de la droga, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que todavía no hay información oficial y añadió que las justificaciones de Estados Unidos ni siquiera mencionan a México.

“Nosotros no tenemos, como lo dije ayer [miércoles], no hubo nada desde México. Eso pueden tener toda la certeza. Y en todo caso, ellos tienen que dar la explicación oficial, porque ni siquiera mencionan [a] México tampoco en ninguno de sus comunicados”, indicó.

Agregó: “Hablan de cárteles, pero nunca mencionan a México, el caso del secretario de Transporte y después hubo distintas declaraciones”, dijo.

Durante la conferencia matutina de ayer, explicó que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y el secretario de Transporte Sean Duffy hicieron distintas declaraciones sobre el tema. Por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) preguntó al gobierno estadounidense y hasta ahora no hay respuesta.

“Y hasta ahora no hay una información oficial. Hubo una declaración de la fiscal (...) en el momento en que estaba en el Congreso. Hubo una publicación del secretario de Transporte también. Cuando desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se les preguntó directamente, todavía no tenemos una respuesta. No tuvo afectaciones en México, eso es importante que se conozca, sino solamente en El Paso”, explicó.

Este miércoles, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció el cierre del aeropuerto, uno de los más importantes del sur de Estados Unidos, durante 10 días, por lo que todas las aerolíneas tuvieron que suspender sus vuelos hacia o desde El Paso, sitio fronterizo con Ciudad Juárez.

Ocho horas después, la FAA anunciaba que se suspendía el cierre y que ya no existía “amenaza para los vuelos comerciales”. Sin embargo, no explicó en principio a qué obedeció la suspensión, pero el secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy, dijo en X que la FAA y el Departamento de Guerra “reaccionaron rápidamente para hacer frente a una incursión de drones pertenecientes a un cártel”. Añadió que “la amenaza fue neutralizada y no existe ningún peligro para el tráfico comercial en la región”.