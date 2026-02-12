Con 18 abstenciones y cinco votos en contra, la académica de la Facultad de Filosofía y Letras, la constancia consejera Rosaura Martínez Ruiz, hija de Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, como integrante de la Junta de Gobierno, en sustitución de Ana Rosa Barahona Echeverría.

Después de hora y media y del posicionamiento de más de 20 consejeros, universitarios, se designó a Martínez Ruiz, cuya candidatura fue cuestionada por su presunta cercanía al gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

¿Quién es Rosaura Martínez Ruíz?

Ruiz Martínez es Doctora en Filosofía por la UNAM, maestra en Filosofía por The New School University y licenciada en Psicología por la UNAM. Es profesora titular A de tiempo completo adscrita al Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II.

Su principal línea de investigación es el análisis de problemas de ontología contemporánea con un marcado énfasis en cuestiones sobre subjetividad.

Particularmente se ha especializado en el cruce entre la filosofía de Jacques Derrida y la obra de Sigmund Freud. Su interés general ha sido siempre el diálogo oportuno y productivo entre filosofía y psicoanálisis.

Ha estudiado el impacto que el psicoanálisis ha significado para algunos problemas clásicos de la filosofía como el de la subjetividad y sus implicaciones para la ontología y la ética. Cuenta con varios artículos publicados en revistas especializadas y varios capítulos en libros colectivos.

El máximo órgano de gobierno de esta casa de estudios estudió designar a tres integrantes de la Junta de Gobierno, en sustitución de los doctores Ana Rosa Barahona Echeverría, Margarita Beatriz Luna Ramos y Enrique Cabrero Mendoza, quienes terminan sus funciones por mandato de ley.

La UNAM no debe reproducir polarización del país: rector de la UNAM

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Venegas, afirmó que esta casa de estudios no debe reproducir la polarización del país, ya que hay que evaluar a las personas por sus méritos, por sus trayectorias y por sus ideas.

Cuestionado al inicio de la sesión del Consejo Universitario que se realiza en la Antigua Escuela de Medicina, el rector universitario señaló que los cambios en el Reglamento de las Comisiones Dictaminadoras del Personal Académico de la UNAM y el Reglamento del Consejo Universitario será un proceso que permitirá una mayor participación de la comunidad en la discusión de los perfiles y que eso abonará a la pluralidad de la Junta de Gobierno.

"Eso abonará a la pluralidad de la junta de gobierno, que a final de cuentas es un órgano colegiado que debe de reflejar la pluralidad de la universidad", manifestó.

El Consejo Universitario (CU) de la UNAM sesionó para analizar, y en su caso aprobar, su presupuesto para el ejercicio 2026, el cual asciende a 59 mil 878 millones de pesos. De ellos, 53 mil 749 millones son subsidio federal -89.8%- y seis mil 129 millones de pesos más -10.2%- de ingresos propios.

