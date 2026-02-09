El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, sostuvo que la universidad pública y autónoma tiene una responsabilidad irrenunciable: ser un contrapeso efectivo a la exclusión, ampliar el acceso a la educación media superior y superior, y acompañar a los jóvenes en su formación integral.

Al presidir la ceremonia por el 60 aniversario del plantel 8 “Miguel E. Schulz” de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) señaló que la universidad pública debe ofrecer planes de estudio pertinentes para las realidades del país y fortalecer las competencias que mejoran la inserción laboral y social de los jóvenes; desde las capacidades científicas y técnicas hasta las habilidades digitales, lingüísticas y socioemocionales.

Acompañado por Mario Luis Fuentes Alcalá, presidente de la Junta de Patronos, y María Dolores Valle Martínez, directora general de la ENP, resaltó que la juventud mexicana enfrenta desafíos inéditos, pues, dijo, el acceso a la educación media superior sigue siendo parcial, aunque la cobertura total alcanzó poco más del 80%, persisten brechas que se traducen en trayectorias educativas interrumpidas, rezagos educativos y una fuerte presión sobre el sistema de educación superior.

En ese sentido, destacó la labor del plantel 8, referente educativo en el sur de la Ciudad de México que a lo largo de seis décadas ha formado a miles de estudiantes: científicas y científicos que investigan en laboratorios; artistas que enriquecen el panorama cultural; docentes que forman nuevas generaciones; emprendedoras y emprendedores que generan empleo; activistas que defienden derechos; periodistas que indagan y cuestionan; servidoras y servidores públicos comprometidos con el bien común.

El rector Leonardo Lomelí presidió la ceremonia por el 60 aniversario del plantel 8 “Miguel E. Schulz” de la Escuela Nacional Preparatoria, este lunes 9 de febrero de 2026. Foto: Especial

En el auditorio “Ignacio Chávez” de la institución, Lomelí Vanegas expresó a las y los alumnos que son la razón de ser de la Universidad Nacional y la mejor inversión que puede hacer el país.

Además, recalcó que la Máxima Casa de Estudios los acompaña en todo momento, “si enfrentan discriminación, acoso o alguna injusticia, existen mecanismos institucionales a los que pueden recurrir. La UNAM fue concebida para incluir y proteger a su comunidad”

