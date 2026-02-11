La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emprendió una renovación integral del equipamiento dental de las clínicas de periodontología y cirugía a nivel licenciatura, así como en las clínicas de especializaciones de prótesis, hiperendoncia e implantología en posgrado de la Facultad de Odontología (FO), situadas en Ciudad Universitaria.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas, acompañado por el director de esa entidad académica, Francisco Javier Marichi Rodríguez, así como extitulares, autoridades e integrantes de la comunidad universitaria, realizó un recorrido por esas áreas donde expresó:

“Es muy importante que hagamos un esfuerzo por renovar aquellos equipos que son fundamentales para apoyar la docencia y la investigación, la Facultad también realiza investigación de frontera en los campos que aquí se enseñan, y eso es muy importante porque refrenda el liderazgo de la Universidad Nacional Autónoma de México en un campo fundamental de la salud pública”.

Vivimos en un mundo competitivo, agregó, y para mantener el liderazgo que durante más de 120 años ha caracterizado a la FO, aún en este tiempo de restricciones presupuestales se hace mayor esfuerzo de ahorro y para optimizar más la inversión de los recursos, a fin de dotar a las y los estudiantes con los aparatos y la tecnología más avanzada, como se hace hoy en la Facultad de Odontología.

Ante Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, titular de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, y Carlos Hugo Morales Morales, secretario General del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Lomelí Vanegas extendió una felicitación por el Día de la y el Odontólogo, que se conmemoró el 9 de febrero, y refrendó:

“La Universidad no escatimará esfuerzos para poder mantener ese liderazgo, como también redoblar esfuerzos para apoyar todo aquello que incide en el bienestar y en la seguridad de su comunidad”.

Desde el cuarto nivel del edificio principal de la FO, Francisco Javier Marichi compartió: “Somos científicos guiados por el conocimiento y la evidencia, pero también somos artistas con la sensibilidad necesaria para transformar vidas. No solo restauramos dientes, devolvemos confianza, dignidad y bienestar a nuestros pacientes. Diseñamos sonrisas que impactan profundamente en la calidad de vida de las personas”.

Describió Marichi Rodríguez la incorporación de los simuladores hápticos que representan un gran avance, y comentó que no los tienen muchas universidades, en Latinoamérica.

“Vamos a ser líderes. Esta tecnología será aprovechada por nuestros estudiantes para que puedan capacitarse plenamente antes de intervenir a un paciente. De igual forma, la puesta en marcha de nuestro laboratorio digital de diseño y fabricación CAD-CAM posiciona a la Facultad a la vanguardia”, señaló.

Dicha tecnología, explicó, brinda acceso directo a herramientas digitales para la elaboración de restauraciones dentales, ya que a través de estos laboratorios diseñarán en computadora prótesis y puentes. Esto pondrá al alumnado en la nueva era y evitará utilizar laboratorios externos.

Para el tratamiento de patología bucal, informó, se adquirieron procesadores de tejidos blandos y tratamientos de muestras, como un micrótomo que mejorará el procesamiento. Con el propósito de fortalecer el sentido de identidad y pertenencia universitaria se presentó la Tienda en Línea UNAM, ubicada en esa Facultad.

