La autonomía universitaria implica una tarea cotidiana de cuidado institucional como fortalecer, ampliar los canales de participación, asegurar la pertinencia normativa, así como preservar la confianza de la comunidad en sus órganos de gobierno, agregó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

En el homenaje a Gerardo Estrada Rodríguez en el auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), señaló que en Estrada Rodríguez reside una idea que atraviesa tanto su obra académica como su práctica institucional: la autonomía no es extraterritorialidad, sino autogobierno eficiente y transparente; la discrepancia no es amenaza, sino condición necesaria del intercambio de opiniones fundamentadas y la creación de acuerdos; la cultura no es un ornamento, sino semilla de emancipación.

Gerardo Estrada, prosiguió, pertenece a una generación que entendió tempranamente que la Universidad no puede replegarse sobre sí misma, ni tampoco disolver su tradición e incidencia social en la fugacidad de las coyunturas. Desde esa convicción, su trayectoria se ha caracterizado por una voluntad permanentemente orientada a ejercer, reivindicar y enriquecer la autonomía universitaria y la libertad de pensamiento en contextos históricos complejos.

Foto: Especial

Lee también ¿Cuánto tarda en manifestarse el sarampión tras el contagio?; esto dice la UNAM

Este homenaje, dijo, coincide con una fecha significativa. Llegar a ocho décadas con una obra intelectual activa, con instituciones culturales que contribuyó a erigir y que siguen en funcionamiento, y con generaciones formadas en el debate informado y la tolerancia, es también una forma de medir el alcance de una vida académica, pública y docente que no se agotó en los cargos, sino que se cristalizó en iniciativas duraderas.

En su oportunidad, Gerardo Estrada señaló que la decisión de enfrentar al mundo desde la trinchera de la cultura la tomó de la trágica tarde del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, “cuando confirmé que la violencia no era un camino para mí, y que haría todo lo posible para evitarla en mi vida. Como el transcurso del tiempo confirmó, la cultura era el mejor espacio para combatir la injusticia y la desigualdad”.

Y relató: “Me tocó estar en uno de los principales faros culturales del país, la UNAM. Mi cercanía con ella fue alentada por mis maestros de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias a ellos pude comprender mejor cómo vincular los quehaceres políticos con el arte y las humanidades”.

Gerardo Estrada Catedrático y diplomático. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Lee también UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes

El homenajeado compartió que ha tenido la oportunidad de vivir momentos históricos únicos. A lo largo de su vida ha estado vinculado a las luchas y promoción de la democracia en México. Al respecto aún quedan por enfrentar retos cruciales, como consolidar, ampliar y preservar esa forma de gobierno frente a la intolerancia y otras amenazas autoritarias.

Al hacer uso de la palabra, Rosa Beltrán Álvarez, coordinadora de Difusión Cultural, destacó que la defensa de la vida cultural en México ha sido la impronta de Gerardo Estrada. La cultura ha sido para él una actitud ante la vida. Es un legado que la Universidad celebra, reconoce y alimenta.

La herencia que hoy celebramos es el resultado de una visión institucional de largo aliento. Además de profesor de tiempo completo, ha sido un dedicado promotor del arte y la cultura, un universitario ejemplar, apuntó.

Lee también Sin consenso, la reforma es riesgo para la democracia, dicen expertos

A decir de José Woldenberg, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la difusión de la cultura y la recreación de las artes es lo que hace auténtica a una universidad. Eso lo sabe y ejerció con pasión y conocimiento Gerardo Estrada. Él comprendió que los jóvenes universitarios, y no solo ellos, debían nutrirse de lo mejor de las artes y las manifestaciones culturales.

Esto no se trata de un reconocimiento ritual, “sino de afirmar contigo, Gerardo, que la vida en nuestro país puede ser mejor si se apuntalan las actividades culturales y si éstas se expanden y multiplican”.

En la ceremonia, el rector Lomelí Vanegas entregó un reconocimiento a Estrada Rodríguez, y se proyectó el video “La difusión de las artes y la cultura mis trincheras, Gerardo Estrada”. Asistieron autoridades universitarias, familiares y amigos del homenajeado, entre otras personalidades.

Lee también Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/bmc