Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

Más Información
Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio
Inicia discusión de reforma laboral de 40 horas en comisiones del Senado; establece una disminución paulatina
"Me dejaron sola"; senadora del PVEM denuncia que colegas que la invitaron al salón de belleza le dieron la espalda
Diego Rivera Navarro comparece otra vez ante juez; definirán si procesan a alcalde de Tequila, por secuestro
"Nos informaron del filtro, pero no llegó nada"; directivos denuncian falta de insumos contra sarampión en escuelas en Neza y Chimalhuacán
Hay cambios en la dirección del Museo del Palacio de Bellas Artes, pues sale Daniel Garza Usubiaga –quien ocupaba el cargo desde octubre de 2024–, e ingresa Mauricio Maillé, gestor cultural.
La noticia fue dada a conocer este 10 de febrero por la mañana, por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), junto al anuncio de cambio de dirección en el Museo Nacional de la Estampa (Munae). En este recinto, sale Emilio Payán y entra Laura Valencia, artista visual.
“Ambos cuentan con una sólida trayectoria en el ámbito artístico y cultural. Con estas designaciones, el Instituto reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los museos, la continuidad de sus programas y la renovación de espacios para 2026”, indicó el INBAL.
Lee también: El GuggenSITO, un museo inflable para ser intervenido
Maillé asumirá el cargo este 16 de febrero. El gestor cultural tiene 30 años de experiencia, en los que ha realizado 70 exposiciones a nivel nacional e internacional.
“Se ha desempeñado en la planeación y realización de proyectos expositivos, curaduría, edición de libros de arte y diseño museográfico, con lo que ha consolidado una práctica orientada al fortalecimiento de instituciones culturales y a la difusión del patrimonio artístico nacional e internacional”, indica el Instituto.
Por su parte, Valencia asumirá su nuevo cargo el 2 de marzo. Ella es artista especializada en grabado e impresión, cuya obra la ha llevado a exhibir en recintos como Ex Teresa Arte Actual, Museo Nacional de la Estampa, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Museo del Banco de la República en Bogotá, Museo Suizo de Arquitectura en Basilea y el Kunstquartier Bethanien en Berlín.
Lee también: En el MUAC, reviven arte efímero de Los Grupos
“El INBAL agradece y expresa su reconocimiento a Daniel Garza y Emilio Payán, quienes concluyeron sus encargos al frente de estos museos para emprender nuevos compromisos de trabajo. Garza Usabiaga continuará la colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en el desarrollo de proyectos curatoriales para distintos museos del INBAL”, indicó el Instituto.
melc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]