Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

Hay cambios en la dirección del, pues sale Daniel Garza Usubiaga –quien ocupaba el cargo desde octubre de 2024–, e ingresa , .

La noticia fue dada a conocer este 10 de febrero por la mañana, por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), junto al anuncio de cambio de dirección en el (Munae). En este recinto, sale Emilio Payán y entra , .

“Ambos cuentan con una sólida trayectoria en el ámbito artístico y cultural. Con estas designaciones, el Instituto reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los museos, la continuidad de sus programas y la renovación de espacios para 2026”, indicó el INBAL.

Maillé asumirá el cargo este 16 de febrero. El gestor cultural tiene 30 años de experiencia, en los que ha realizado 70 exposiciones a nivel nacional e internacional.

“Se ha desempeñado en la planeación y realización de proyectos expositivos, curaduría, edición de libros de arte y diseño museográfico, con lo que ha consolidado una práctica orientada al fortalecimiento de instituciones culturales y a la difusión del patrimonio artístico nacional e internacional”, indica el Instituto.

Por su parte, Valencia asumirá su nuevo cargo el 2 de marzo. Ella es artista especializada en grabado e impresión, cuya obra la ha llevado a exhibir en recintos como Ex Teresa Arte Actual, Museo Nacional de la Estampa, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Museo del Banco de la República en Bogotá, Museo Suizo de Arquitectura en Basilea y el Kunstquartier Bethanien en Berlín.

Laura Valencia, directora del Museo Nacional de la Estampa, respectivamente. Fotos: inba.gob.mx
“El INBAL agradece y expresa su reconocimiento a Daniel Garza y Emilio Payán, quienes concluyeron sus encargos al frente de estos museos para emprender nuevos compromisos de trabajo. Garza Usabiaga continuará la colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en el desarrollo de proyectos curatoriales para distintos museos del INBAL”, indicó el Instituto.

