El Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) inaugura este 7 de febrero una exposición sobre el fenómeno de los grupos artísticos que ocurrió entre finales de los años 60 y los 80, cuando artistas creaban sus asociaciones para producir arte, en su mayoría, efímero.

“Son piezas donde está presente los inicios del arte conceptual, que fue un cambio muy fuerte dentro de las prácticas de México . Era un arte que tenía mucho que ver con lo político, la ironía y que muchas veces se hacía en la calle y no en las instituciones”, dice en entrevista Pilar García, una de las curadoras de la muestra.

Ahora, tras tres años de investigación, expertos del MUAC y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM presentan Los grupos y otras revueltas artísticas , una oportunidad única para ver recreaciones de obras que desde hace 50 años no se habían mostrado al público.

“Hay piezas que no se han vuelto a ver desde que se montaron (la primera vez), porque tenían un carácter efímero. Para esta exposición, trabajamos junto a los artistas para poder replicar estas piezas icónicas dentro de la plástica en México y que sólo conocíamos en fotografías”, cuenta García.

Son nueve las obras de arte que serán recreadas, entre las que se encuentra "Artespectáculo: Tragodia II", del grupo Peyote y la Compañía, que dice García fue una de las más complicadas de recrear por estar hecha con muchos elementos.

También se exhibirá "Desaparecidos", del Grupo Germinal, que son una serie de mantas que se usaron en manifestaciones. Por primera vez se va a mostrar la obra "Parto solar 5", que hizo Grupo Yolteot 1979 y está relacionada con el cine.

La muestra, señala García, busca dar una nueva lectura al fenómeno de los grupos, que en esta ocasión son 25, entre los cuáles se incluyen a grupos feministas, como Polvo de Gallina Negra.

“Es una visión más completa. La exposición no es monográfica, sino que está estructurada por eventos que hicieron que estos grupos coincidieran”, añade la curadora.

La muestra termina el 30 agosto y estará acompañada por dos publicaciones.

