EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 13 de febrero de 2026; sigue aquí la transmisión

"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer
Contingencia ambiental se mantiene en la Zona Metropolitana del Valle de México; es la segunda del año
Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia matutina, para informar sobre los hechos más relevantes del país.
