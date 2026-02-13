EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 13 de febrero de 2026; sigue aquí la transmisión

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia matutina, para informar sobre los hechos más relevantes del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr