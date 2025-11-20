Más Información

"El sueño (La Cama)" de Frida Kahlo hace historia; se vende en 54.7 mdd y se convierte en la obra más cara realizada por una mujer

"El sueño (La Cama)" de Frida Kahlo hace historia; se vende en 54.7 mdd y se convierte en la obra más cara realizada por una mujer

Asisten 150 personas a segunda marcha de Generación Z en CDMX; presentan a cinco ante juez cívico por riña

Asisten 150 personas a segunda marcha de Generación Z en CDMX; presentan a cinco ante juez cívico por riña

México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

Sismológico Nacional detecta tres microsismos en Naucalpan, Estado de México; de 2.5 el de mayor magnitud

Sismológico Nacional detecta tres microsismos en Naucalpan, Estado de México; de 2.5 el de mayor magnitud

Miss Universo 2025: fecha, horario y dónde ver la final con Fátima Bosch en México

Miss Universo 2025: fecha, horario y dónde ver la final con Fátima Bosch en México

Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México, afirma la Casa Blanca

Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México, afirma la Casa Blanca

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Jorge Triana reacciona a caso de Edson Andrade tras filtración de datos; afirma que Morena también le paga por servicios digitales

Jorge Triana reacciona a caso de Edson Andrade tras filtración de datos; afirma que Morena también le paga por servicios digitales

Influencer irrumpe en el Pleno y desata choque entre bancadas en San Lázaro; "trajeron a un provocador", señala Moreira

Influencer irrumpe en el Pleno y desata choque entre bancadas en San Lázaro; "trajeron a un provocador", señala Moreira

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

"Make Mexico Safe Again": Diputado migrante del PAN pide a comunidad internacional voltear a ver lo que pasa en el país

"Make Mexico Safe Again": Diputado migrante del PAN pide a comunidad internacional voltear a ver lo que pasa en el país

¡Tómalo en cuenta! Reabren varias estaciones del Metro; solo una permanece cerrada

¡Tómalo en cuenta! Reabren varias estaciones del Metro; solo una permanece cerrada

La administración de ordenó a las embajadas de Estados Unidos que "tomen nota" de aquellos países cuyas autoridades promuevan o financien los abortos, la eutanasia, el cambio de sexo en menores o las políticas de diversidad, entre otras cuestiones.

Estas son las nuevas directrices del para los diplomáticos a la hora de elaborar los informes sobre la situación de los derechos humanos en sus países de destino.

"En los últimos años, nuevas ideologías destructivas han dado refugio a violaciones de derechos humanos", dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Lee también

Piggot subrayó que la Administración de Trump no permitirá que "queden impunes" prácticas como "la mutilación de niños, las leyes que infringen la libertad de expresión y las políticas laborales que discriminan por raza".

Según fuentes del Departamento de Estado, las embajadas deberán reportar las subvenciones estatales a abortos o fármacos abortivos, así como el número total de interrupciones voluntarias del embarazo en el país en cuestión.

Foto: Pixabay/Archivo
Foto: Pixabay/Archivo

También aquellas políticas de "afirmación de la diversidad, la equidad y la inclusión" que promueven la discriminación positiva por raza, sexo o clase social.

Deberán señalar cualquier intento de "coaccionar a las personas" para cometer eutanasia, así como los procesos de cambio de sexo a menores, que el Departamento de Estado califica como "mutilación química o quirúrgica".

Lee también

Además de las investigaciones contra la libertad de expresión; las violaciones a la libertad religiosa, con énfasis en el antisemitismo; y aquellas prácticas que faciliten la "migración masiva o ilegal" a través del país en cuestión hacia otro país.

Estas nuevas directrices se enmarcan dentro de la batalla ideológica impulsada por Trump contra lo que llama el "wokismo", como califica a los pensamientos progresistas o no conservadores.

El último informe elaborado por el Departamento de Estado sobre los derechos humanos en el mundo, publicado el pasado agosto, omitió las secciones habituales en años anteriores dedicadas a los derechos del colectivo o a la corrupción.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ISSSTE confirma la FECHA EXACTA del último pago para pensionados en 2025. Foto: iStock / Jacob Wackerhausen / Gobierno de México / ISSSTE

ISSSTE confirma la FECHA EXACTA del último pago para pensionados en 2025

Reforma laboral 2025 así quedarían los nuevos horarios y días de descanso para quienes trabajen 10 horas. Foto: Canva

Reforma laboral 2025: así quedarían los nuevos horarios y días de descanso para quienes trabajen 10 horas

Cómo registrarte para la Pensión Bienestar de $3,200 pesos si tienes entre 30 y 64 años. Requisitos y el paso a paso. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Cómo registrarte para la Pensión Bienestar de $3,200 pesos si tienes entre 30 y 64 años. Requisitos y el paso a paso

Canadá. Foto: Adobe

Canadá emite alerta de viaje para México y pide no viajar a estos lugares por “secuestros”

iStock/ Prostock-Studio/ agcuesta/ visa americana en CDMX

Embajada de Estados Unidos cambia de sede: Nueva dirección y dónde serán las entrevistas de visa en CDMX