La embajada de Canadá en México izó a media asta su bandera para honrar las trágicas muertes de al menos 10 personas, en un tiroteo en una escuela de Tumbler Ridge, en la Columbia Británica.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias a las familias afectadas y a la comunidad de Tumbler Ridge, ante el tiroteo de una de las escuelas de la comunidad.
La SRE indicó que el consulado general de México en Vancouver ha estado al tanto de la situación “sin que hasta el momento se reporten personas mexicanas afectadas”.
“Nos solidarizamos con la comunidad en este momento de profundo dolor. Nuestros pensamientos están con las familia y seres queridos de las víctimas, así como con todos los afectados por este acto sin sentido. En momentos como estos, reafirmamos los lazos de amistad entre nuestras naciones y compartimos el dolor del pueblo canadiense”, dijo la embajada de México en Canadá, a cargo de Carlos Joaquín.
La embajada de Canadá en nuestro país compartió que el primer ministro, Mark Carney, se unió en duelo a las familias y amistades de las víctimas en lo que calificó “horribles actos de violencia”.
