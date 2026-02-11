“Terrible... la crisis del sarampión pudo haberse evitado”, escribió el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien arremetió contra el gobierno de México por haber cancelado “por ignorancia o ambición” las campañas de vacunación universal.

En sus redes sociales, el panista retomó las cifras compartidas por el excandidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, quien señaló que en 2012 la cobertura contra el sarampión era de 98.8% en su primera dosis y 91.8% en la segunda.

“Esta es una gran verdad expuesta por Salomón Chertorivski. En 2024, la administración pasada, y en particular el inepto de [Hugo] López-Gatell, la dejó en 79.8% y 68.9%. Negligencia criminal”, secundó Calderón Hinojosa.

El exmandatario federal, sin embargo, no fue el único representante de oposición que criticó el brote de sarampión en el país. La vicepresidenta de San Lázaro, Paulina Rubio, ironizó que “entonces la culpa del sarampión es de Fox y Calderón”.

Confirman 10 casos de sarampión en Oaxaca; uno de ellos sigue activo. Foto: Especial.

Del mismo modo, el panista Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal, dijo en conferencia de prensa desde San Lázaro que no se puede culpar a administraciones pasadas por este problema.

“70% de los fallecimientos son de niños que debieron vacunarse en el sexenio de López Obrador y se les negó esa protección”, acusó el legislador.

En su mensaje, se lanzó en contra de López-Gatell “y compañía” por su probable responsabilidad en suspender jornadas de vacunación durante años, hecho que, dijo, sigue cobrando vidas.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, fue otra voz crítica ante este brote. En sus redes sociales, aseveró que México vive un retroceso alarmante en salud pública.

“En solo semanas de 2026 se registraron 2 mil 027 casos de sarampión, y hoy nuestro país concentra el 71% de todos los contagios en América. No es casualidad”, consideró.

De acuerdo con el priista, la caída de las coberturas de vacunación está pasando factura, con una enfermedad prevenible que vuelve a cobrar vidas con defunciones, hospitalizaciones y brotes en casi toda la República.

“El riesgo ya no es solo infantil. Adultos jóvenes, de 20 a 40 años, hoy están entre los más expuestos por esquemas incompletos de vacunación. Estados como Jalisco, CDMX, Guerrero y Chiapas muestran incrementos preocupantes. El sarampión no es un descuido menor”, concluyó Añorve.

Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado del PAN, junto a sus compañeros de bancada, durante su participación en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de este miércoles 11 de febrero de 2026. Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro

Brote de sarampión, por corrupción de Morena: PAN

El regreso del sarampión no es casualidad y no es un accidente: es culpa de Morena y de la negligencia del gobierno, que prefirió invertir el dinero en los negocios de sus compadres, en megaobras y en trenes que se descarrilan, a invertirlo en vacunas para nuestras niñas y niños, denunciaron las y los senadores del PAN.

Acompañada por el coordinador del Grupo Parlamentario, Ricardo Anaya Cortés; el diputado Éctor Jaime, el infectólogo, Francisco Moreno, y las y los legisladores del PAN, la senadora por Michoacán Laura Esquivel puntualizó que el rebrote evidencia que este gobierno es incompetente e indolente.

“A Morena no le importan los niños por una razón muy clara: porque los niños no votan (…) Y este gobierno no ha puesto la voluntad ni las medidas necesarias para frenar esta grave crisis que tenemos en México. Los discursos de Morena son tan vacíos como las Farmacias del Bienestar”, destacó.

El coordinador Ricardo Anaya manifestó que hace 10 años estaban vacunados contra el sarampión más del 90% de las y los niños mexicanos, y hoy en tiempos de la 4t apenas llega al 63%, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, por lo que ellos son responsables de esta epidemia, de las secuelas permanentes y de las muertes causadas por el sarampión.

El diputado Ramírez Barba recordó que López-Gatell, por instrucciones quizá de López Obrador, suspendió las semanas nacionales de vacunación.

Explicó que en la Cámara de Diputados aprobaron en 2022, 30 mil 314 millones de pesos para que comprara vacunas. Pero solamente ejerció 7 mil 161, es decir, no se ejerció el 76 por ciento de la compra de vacunas, lo que significa 23 mil millones de pesos.

En 2023, se le autorizaron 14 mil millones y no ejercieron 11 mil millones. En 2024, se le autorizaron 14 mil millones y no ejercieron 9 mil 500 millones, y el 2025, que acaba de terminar, se le autorizaron 4 mil 571 millones, y no ejercieron 644 millones.

“En total, del 2022 al 2024 no ejercieron 44 mil 457 millones de pesos para comprar vacunas. Es la mayor negligencia criminal conocida en la historia de un país”.

