Cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas, fue por drones de un cártel; penetraron el espacio aéreo de EU

Tren Interoceánico no tiene registro de mantenimiento

Tren Interoceánico: No se encuentra problema en la vía, dice Sheinbaum; garantiza transparencia en información sobre mantenimiento

Sheinbaum reacciona a cierre de espacio aéreo en El Paso, Texas; no hay información de que sea por uso de drones de cárteles, afirma

Sarampión en México: Lanzan plataforma para ubicar centros de vacunación; van por recuperar las coberturas

Entrega de capos y detenciones impulsan a Harfuch

Integrantes del Gabinete de Seguridad viajan a Washington D.C.; se reunirán con el Comando Norte: Sheinbaum

Senado releva a Romeo Ruiz, pareja de Layda Sansores, como embajador de Guatemala; es sustituido por Luz Elena Baños

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Hackeo al SAT, IMSS y Morena filtra datos de más de 36 millones de mexicanos; expertos advierten fallas estructurales en ciberseguridad

Regularizan lista de sitios para vacunas

Clausuran negocios de scooters en el Centro Histórico; Canaco CDMX respalda operativos contra productos asiáticos

Ginebra.- Malentendidos y confusión en torno a las vacunas "están alimentando brotes y costando vidas en muchos países", alertó el director general de la (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras recordar que varios países de Europa han salido de la lista de naciones libres de la enfermedad.

"Debemos seguir repitiéndolo. Las vacunas funcionan, son seguras y salvan vidas", destacó en una rueda de prensa donde trató diversas cuestiones sanitarias de actualidad.

Además de España, otros cinco países de Europa y Asia Central han pasado de una situación de eliminación a una de restablecimiento de la transmisión: Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y el Reino Unido.

El director general de la OMS subrayó, no obstante, que este miércoles la oficina regional de la OMS para Europa informó de una reducción del 75% en el número de nuevos casos de sarampión en el continente en 2025 con respecto a 2024, año del que proceden los datos que causaron el cambio de estatus en los seis países mencionados.

El descenso constituye una "noticia alentadora" y se debió al aumento de la cobertura de vacunación, al trabajo comunitario y la respuesta ante brotes, destacó el máximo responsable de la agencia sanitaria de Naciones Unidas.

