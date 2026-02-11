Más Información
Ginebra.- Malentendidos y confusión en torno a las vacunas "están alimentando brotes y costando vidas en muchos países", alertó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras recordar que varios países de Europa han salido de la lista de naciones libres de la enfermedad.
"Debemos seguir repitiéndolo. Las vacunas funcionan, son seguras y salvan vidas", destacó en una rueda de prensa donde trató diversas cuestiones sanitarias de actualidad.
Además de España, otros cinco países de Europa y Asia Central han pasado de una situación de eliminación a una de restablecimiento de la transmisión: Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y el Reino Unido.
Lee también Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado
El director general de la OMS subrayó, no obstante, que este miércoles la oficina regional de la OMS para Europa informó de una reducción del 75% en el número de nuevos casos de sarampión en el continente en 2025 con respecto a 2024, año del que proceden los datos que causaron el cambio de estatus en los seis países mencionados.
El descenso constituye una "noticia alentadora" y se debió al aumento de la cobertura de vacunación, al trabajo comunitario y la respuesta ante brotes, destacó el máximo responsable de la agencia sanitaria de Naciones Unidas.
