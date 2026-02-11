Mientras en Reforma el gobierno incrementa el patrimonio escultórico capitalino con el Paseo de las Ancestras, la estatua de Felipe Calderón en la histórica Calzada de los Presidentes, en Los Pinos, fue de nuevo tirada al suelo por la autoridad del Complejo que forma parte de la Secretaría de Cultura.

El 25 de julio pasado la escultura de Felipe Calderón cayó de su basamento por la caída de un árbol, según informó la autoridad de los Pinos. La pieza permaneció unos días en la jardinera, al lado de su basamento, y fue cubierta con una bolsa de plástico negra.

EL UNIVERSAL reportó el 30 de julio que la escultura ya no estaba en el suelo ni en el basamento. También ese día, la directora del Complejo Cultural Los Pinos, Elisa Lemus Cano, confirmó a medios de comunicación que la estatua de Felipe Calderón había sido derribada por la caída de un árbol, y que sería sometida a procesos de restauración por la caída.

Arriba, el pedestal sin la escultura de Felipe Calderón (30 de julio pasado). Abajo, foto capturada ayer de la pieza tirada en el jardín. Fotos: Archivo EL UNIVERSAL y Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

La funcionaria declaró que la pieza sería colocada en su lugar, ya que es una pieza que forma parte del acervo histórico de Los Pinos.

Tras unos meses sin ser colocada, y sin información sobre su paradero, el 28 de noviembre esta casa editorial informó que la pieza se encontraba, de nuevo, tirada en el suelo al lado de su basamento, el cual también permanecía con daños visibles por la caída del árbol.

En un recorrido realizado este martes, se constató que la pieza sigue en el suelo con basura alrededor. Se le cuestionó a la SC el motivo de que la pieza siga en el suelo, pero no dieron respuesta.

La estatua se colocó el 1 de diciembre de 2012 como uno de los últimos actos del gobierno panista. Foto: X/@BONOelChairo

El Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la CDMX no abordó el tema de la escultura de Calderón en sus sesiones de 2025, pero sí lo hizo varias veces sobre el “Monumento Encuentro”, compuestos por las estatuas de El Che y de Fidel Castro, y que estuvieron hasta julio pasado en un parque de la colonia Tabacalera, piezas que fueron retiradas por la alcaldía Cuautémoc.

El 12 de diciembre, fecha de la última sesión del Comité, se reportó como desconocido el paradero del “Monumento Encuentro”.