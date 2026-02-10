Más Información

A través de sus redes sociales, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura anunció recientemente que asumirá funciones como el nuevo director del el próximo 16 de febrero.

El director anterior fue Daniel Garza Usabiaga, desde octubre de 2024.

Además, a partir del 2 de marzo, Laura Valencia será la nueva directora del Museo Nacional de la Estampa.

"Ambos cuentan con una sólida trayectoria en el ámbito artístico y cultural", se lee en la publicación de X del INBAL (@bellasartesinba).

¿Quién es Mauricio Maillé?

Mauricio Maillé, director del Museo del Palacio de Bellas Artes. Fotos: Fomento Cultural Banamex
En semblanzas oficiales, Maillé es descrito como gestor cultural especializado en museos y exposiciones, que ha trabajado en un abanico profesional amplio: desde la planeación de muestras, el trabajo museográfico y la curaduría hasta la edición de libros.

"Durante treinta años, he dedicado mi experiencia al desarrollo de proyectos relacionados con el sector audiovisual, en particular con la imagen fotográfica y el cine; desarrollando proyectos en museos, espacios públicos, proyectos editoriales y plataformas digitales. He trabajado como organizador, comisario, editor y museólogo", se lee en su descripción de LinkedIn.

De 2001 a 2019 fue director de Artes Visuales de la Fundación Televisa. Entre los proyectos que ha trabajado está la exposición "La invención de la memoria. Fotografía y arqueología en México", en el Museo Nacional de Antropología, y las exposiciones sobre Ciudad y Memoria en el Palacio de Bellas Artes.

Participó en el proyecto "Fotos por México"para apoyar al Instituto Nacional de Nutrición durante la pandemia de Covid-19.

melc

