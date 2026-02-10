A través de sus redes sociales, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura anunció recientemente que Mauricio Maillé asumirá funciones como el nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes el próximo 16 de febrero.

El director anterior fue Daniel Garza Usabiaga, desde octubre de 2024.

Además, a partir del 2 de marzo, Laura Valencia será la nueva directora del Museo Nacional de la Estampa.

"Ambos cuentan con una sólida trayectoria en el ámbito artístico y cultural", se lee en la publicación de X del INBAL (@bellasartesinba).

¿Quién es Mauricio Maillé?

Mauricio Maillé, director del Museo del Palacio de Bellas Artes. Fotos: Fomento Cultural Banamex

En semblanzas oficiales, Maillé es descrito como gestor cultural especializado en museos y exposiciones, que ha trabajado en un abanico profesional amplio: desde la planeación de muestras, el trabajo museográfico y la curaduría hasta la edición de libros.

"Durante treinta años, he dedicado mi experiencia al desarrollo de proyectos relacionados con el sector audiovisual, en particular con la imagen fotográfica y el cine; desarrollando proyectos en museos, espacios públicos, proyectos editoriales y plataformas digitales. He trabajado como organizador, comisario, editor y museólogo", se lee en su descripción de LinkedIn.

De 2001 a 2019 fue director de Artes Visuales de la Fundación Televisa. Entre los proyectos que ha trabajado está la exposición "La invención de la memoria. Fotografía y arqueología en México", en el Museo Nacional de Antropología, y las exposiciones sobre Ciudad y Memoria en el Palacio de Bellas Artes.

Participó en el proyecto "Fotos por México"para apoyar al Instituto Nacional de Nutrición durante la pandemia de Covid-19.

