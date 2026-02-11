Más Información
Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer
Violencia en Sinaloa se intensifica; mineros desaparecidos, fosas clandestinas y secuestros encienden alertas
"Que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona"; madre de Roberto, motociclista arrollado y muerto en Iztapalapa, exige justicia
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó este miércoles que autoridades estadounidenses entregaron 11 ejemplares de loro frente blanca (Amazona albifrons), que estaban siendo ingresados ilegalmente en Estados Unidos desde México.
En un comunicado, la autoridad ambiental detalló que los ejemplares son crías de entre dos y seis semanas de edad; cinco de ellos presentaron problemas respiratorios y digestivos.
De acuerdo con el boletín, la Profepa recibió el embarque con ejemplares de vida silvestre, el cual fue interceptado por autoridades de Estados Unidos en el Puente Internacional Córdova.
Lee también Noroña se lanza contra Díaz Ayuso tras dichos sobre México; quisieran en Madrid tener a Sheinbaum como gobernante, responde
El pasado martes 10 de febrero, agregó, el US Fish and Wild Life Service de los Estados Unidos dio a conocer a la dependencia federal de la detención de un ciudadano estadounidense que trasladaba los 11 ejemplares de loros frente blanca.
El sujeto intentaba ingresarlos de manera ilegal a su país, por el Puente Internacional Córdova, en Chihuahua, a través de un vehículo particular.
Tras estos hechos, los ejemplares actualmente están siendo atendidos por médicos veterinarios para que, una vez recuperados, se determine su destino.
Lee también Corte determina imposibilidad de volver a interrogar menores víctimas de abuso sexual; acusa revictimización
Las autoridades estadounidenses explicaron que los ejemplares presuntamente provenían de Ciudad Juárez y que la persona detenida está siendo sometida a investigación por estos hechos.
El loro frente blanca está listado como sujeto a protección especial en la NOM-059-SEMARNAT-2010. De igual forma, el artículo 60 BIs 2 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe el aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales de cualquier especie de esta familia de aves cuya distribución natural sea dentro de territorio nacional.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encabezada por Mariana Boy Tamborrell, garantizó que continuará trabajando de manera coordinada con autoridades ambientales, a fin de ejecutar estrategias contra el tráfico ilegal de especies y las afectaciones a la biodiversidad.
Julio Scherer acusa a Jesús Ramírez de nexos con el "rey del huachicol"; se le investiga en EU por lavado de dinero, afirma
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]