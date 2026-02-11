La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó este miércoles que autoridades estadounidenses entregaron 11 ejemplares de loro frente blanca (Amazona albifrons), que estaban siendo ingresados ilegalmente en Estados Unidos desde México.

En un comunicado, la autoridad ambiental detalló que los ejemplares son crías de entre dos y seis semanas de edad; cinco de ellos presentaron problemas respiratorios y digestivos.

La Profepa informó que los ejemplares de Amazona albifrons están siendo atendidos para que, una vez recuperados, se determine su destino final. Foto: Especial

De acuerdo con el boletín, la Profepa recibió el embarque con ejemplares de vida silvestre, el cual fue interceptado por autoridades de Estados Unidos en el Puente Internacional Córdova.

El pasado martes 10 de febrero, agregó, el US Fish and Wild Life Service de los Estados Unidos dio a conocer a la dependencia federal de la detención de un ciudadano estadounidense que trasladaba los 11 ejemplares de loros frente blanca.

El sujeto intentaba ingresarlos de manera ilegal a su país, por el Puente Internacional Córdova, en Chihuahua, a través de un vehículo particular.

Tras estos hechos, los ejemplares actualmente están siendo atendidos por médicos veterinarios para que, una vez recuperados, se determine su destino.

Las autoridades estadounidenses explicaron que los ejemplares presuntamente provenían de Ciudad Juárez y que la persona detenida está siendo sometida a investigación por estos hechos.

El loro frente blanca está listado como sujeto a protección especial en la NOM-059-SEMARNAT-2010. De igual forma, el artículo 60 BIs 2 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe el aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales de cualquier especie de esta familia de aves cuya distribución natural sea dentro de territorio nacional.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encabezada por Mariana Boy Tamborrell, garantizó que continuará trabajando de manera coordinada con autoridades ambientales, a fin de ejecutar estrategias contra el tráfico ilegal de especies y las afectaciones a la biodiversidad.

