Esta tarde durante un operativo del la Fiscalía General de la República (FGR), la Profepa y el Ejercito Nacional resguardaron una leona africana y a un tigre de bengala abandonados en Jiquilpan, Michoacán.

Ante esta diligencia dentro de un inmueble abandonado, se localizó a dos felinos que se encontraban en una jaula sin techo, rodeados de basura y en malas condiciones de salud.

La a través de redes sociales confirmó que ambos felinos fueron trasladados a la ciudad de para atender su condición médica y tener mejores condiciones de resguardo.

De igual manera, afirmó que se elaborará un dictamen pericial de los ejemplares resguardados y se presentará la denuncia correspondiente.

