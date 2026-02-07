Más Información
Esta tarde durante un operativo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Fiscalía General de la República (FGR), la Profepa y el Ejercito Nacional resguardaron una leona africana y a un tigre de bengala abandonados en Jiquilpan, Michoacán.
Ante esta diligencia dentro de un inmueble abandonado, se localizó a dos felinos que se encontraban en una jaula sin techo, rodeados de basura y en malas condiciones de salud.
La Profepa a través de redes sociales confirmó que ambos felinos fueron trasladados a la ciudad de Morelia para atender su condición médica y tener mejores condiciones de resguardo.
De igual manera, afirmó que se elaborará un dictamen pericial de los ejemplares resguardados y se presentará la denuncia correspondiente.
