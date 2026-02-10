Más Información

Entre 2020 y 2025, la () realizó mil 166 inspecciones a zoológicos, Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) y otros recintos con fauna silvestre en el país, de las cuales 223 derivaron en algún tipo de sanción y 943 concluyeron sin castigo.

De acuerdo con una solicitud de información hecha por al órgano dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales () los procedimientos de sanción realizados equivalen a 19% y 81% del total, respectivamente, de acuerdo con registros oficiales de la Procuraduría.

Según los datos entregados a este medio, solo una de cada cinco inspecciones terminó en sanción, mientras que cuatro de cada cinco fueron clasificadas como “sin sanción” o “no especifica”, comportamiento que se mantiene de manera consistente a lo largo de los cinco años analizados, sin variaciones relevantes entre los primeros y los últimos registros del periodo.

Los registros muestran que Zacatecas, Coahuila, Durango,, Chihuahua y Baja California Sur concentran un alto número de inspecciones que concluyeron sin sanción. Cada una de estas entidades acumula entre 40 y 90 inspecciones pues, en algunos casos, los mismos recintos fueron revisados en más de una ocasión durante el periodo.

En estas entidades, la mayoría de los procedimientos cerró sin consecuencias administrativas.

Las sanciones se concentran en Durango, Colima, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Campeche, que aparecen de forma reiterada entre las entidades donde las inspecciones sí derivaron en multas, amonestaciones, decomisos de ejemplares o revocaciones de permisos, principalmente en .

Cada uno de estos estados registra entre 10 y 30 procedimientos con sanción a lo largo del periodo 2020–2025. Durango encabeza la lista con 25 a 35 sanciones, con predominio de multas y amonestaciones, además de algunos decomisos, principalmente en UMAs y PIMVS.

Luego Colima y Puebla, que tienen entre 15 y 25 sanciones, con decomisos de ejemplares y y recintos privados y amonestaciones en UMAs, PIMVS y aviarios.

Después, Quintana Roo, con cerca de 15 a 20 sanciones, principalmente multas y algunos decomisos, en establecimientos privados y personas físicas, y, finalmente, Veracruz, que tiene entre 10 y 20 sanciones, con presencia de multas y decomisos en bioparques y recintos de manejo intensivo.

Tras la aplicación de estas sanciones hubo en su mayoría multas económicas, amonestaciones administrativas, decomisos de ejemplares y revocaciones de permisos o licencias.

Los procedimientos con castigo se concentraron principalmente en UMAs, PIMVS, parques ecoturísticos, centros educativos y zoológicos particulares, de acuerdo con el listado oficial de inspecciones proporcionado por la Profepa a .

En el periodo de cinco años, los zoológicos públicos casi no registran sanciones, con excepción del Zoológico Sahuatoba, en Durango, que recibió multas y amonestaciones tras varias inspecciones.

En la Ciudad de México, el Zoológico de Chapultepec acumuló seis inspecciones entre 2020 y 2025 sin sanción, mientras que el Zoológico de San Juan de Aragón registró cinco visitas con el mismo resultado. En el Estado de México, el Parque Ecológico Ehecatl sumó cuatro inspecciones sin consecuencias administrativas.

Respecto a decomisos de ejemplares de vida silvestre documentados, la Profepa informó que se concentraron en recintos privados.

