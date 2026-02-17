Más Información
Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares
Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí; es el octavo cambio presidencial en una década
Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire
Nodal y Ángela Aguilar fueron quienes presenciaron el enfrentamiento armado en Zacatecas: fiscal del estado
Sheinbaum no ve necesidad de que FGR investigue a Julio Scherer; “¿por qué no hablan de García Luna?”, expresa
ASF reporta presuntos daños al erario por más de 65 mil mdp en ejercicio presupuestal 2024; realizó 2 mil 265 auditorías
Detienen a otras tres personas relacionadas con homicidio de Carlos Manzo; eran parte del área operativa de “El Caos”
Los Ángeles.- Mark Zuckerberg fue llamado para testificar el miércoles en un juicio histórico sobre adicción a las redes sociales que se desarrolla en Los Ángeles, lo que supone la primera vez que el fundador de Meta debe responder frente a un jurado por los diseños de sus productos.
El juicio que entró este martes en su segunda semana responde a una acusación contra las grandes tecnológicas Meta y Google en el caso de una joven que acusa a Instagram y YouTube de haber perjudicado su salud mental debido al diseño adictivo de estas aplicaciones.
Se espera que Zuckerberg se presente en el estrado de una corte del Tribunal Superior de Los Ángeles en el primero de una serie de casos emblemáticos contra las redes sociales de Meta, que argumentan que la tecnología puede ser tan dañina y crear adicción como los casinos y los cigarrillos.
Lee también Exasesora de Trump se convierte en la nueva presidenta de Meta; buscará financiamiento
La demandante, de 20 años, identificada en la querella civil como K.G.M., acusa a Meta, la empresa matriz de Instagram, y Google, de Alphabet, propietaria de YouTube, de crearle una adicción a las redes sociales durante su infancia y adolescencia que, como consecuencia, sufrió depresión, problemas de autoestima, ansiedad y pensamientos suicidas.
La joven habría comenzado a usar estas redes cuando tenía menos de 10 años. La querella legal apunta al diseño de las plataformas que tienen como objetivo captar la atención de los usuarios creando una dependencia.
"Ella se obsesionó con estas plataformas; su salud mental se deterioró. Su infancia, y por ende su edad adulta, se desviaron de un desarrollo normal", dijo Mark Lanier, abogado de KGM, en el juicio según información citada por CNN.
Zuckerberg es uno de los ejecutivos tecnológicos que se encuentran en la lista para testificar en el juicio, el primero de una serie de demandas que esperan lograr que las grandes compañías de redes sociales se responsabilicen.
Lee también Familia escocesa demanda a Meta por suicidio de su hijo adolescente; el joven fue víctima de "sextorsión" en Instagram
El resultado de la demanda de KGM podría servir de precedente para la resolución de alrededor de mil 500 demandas similares contra empresas de redes sociales en EU.
El juicio está programado para durar al menos seis semanas.
La joven también demandó a Snapchat y TikTok. Pero ambas compañías llegaron a un acuerdo extrajudicial antes del juicio el mes pasado.
Meta también enfrenta un juicio en Nuevo México que se encuentra en su segunda semana. La demanda, presentada por el estado, alega que las plataformas de la compañía fundada por Zuckerberg proporcionaron “un mercado” para depredadores infantiles y no filtraron contenido dañino para menores.
desa/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]