Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí; es el octavo cambio presidencial en una década

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Nodal y Ángela Aguilar fueron quienes presenciaron el enfrentamiento armado en Zacatecas: fiscal del estado

Sheinbaum no ve necesidad de que FGR investigue a Julio Scherer; “¿por qué no hablan de García Luna?”, expresa

ASF reporta presuntos daños al erario por más de 65 mil mdp en ejercicio presupuestal 2024; realizó 2 mil 265 auditorías

Marx Arriaga fuera de la SEP; 5 cartones que retratan la polémica de los libros de texto gratuitos

Detienen a otras tres personas relacionadas con homicidio de Carlos Manzo; eran parte del área operativa de “El Caos”

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

Los Ángeles.- fue llamado para testificar el miércoles en un juicio histórico sobre adicción a las redes sociales que se desarrolla en Los Ángeles, lo que supone la primera vez que el fundador de Meta debe responder frente a un jurado por los diseños de sus productos.

El juicio que entró este martes en su segunda semana responde a una acusación contra las grandes tecnológicas en el caso de una joven que acusa a Instagram y YouTube de haber perjudicado su salud mental debido al diseño adictivo de estas aplicaciones.

Se espera que Zuckerberg se presente en el estrado de una corte del Tribunal Superior de Los Ángeles en el primero de una serie de casos emblemáticos contra las redes sociales de Meta, que argumentan que la tecnología puede ser tan dañina y crear adicción como los casinos y los cigarrillos.

La demandante, de 20 años, identificada en la querella civil como K.G.M., acusa a Meta, la empresa matriz de Instagram, y Google, de Alphabet, propietaria de YouTube, de crearle una adicción a las redes sociales durante su infancia y adolescencia que, como consecuencia, sufrió depresión, problemas de autoestima, ansiedad y pensamientos suicidas.

La joven habría comenzado a usar estas redes cuando tenía menos de 10 años. La querella legal apunta al diseño de las plataformas que tienen como objetivo captar la atención de los usuarios creando una dependencia.

"Ella se obsesionó con estas plataformas; su salud mental se deterioró. Su infancia, y por ende su edad adulta, se desviaron de un desarrollo normal", dijo Mark Lanier, abogado de KGM, en el juicio según información citada por CNN.

Zuckerberg es uno de los ejecutivos tecnológicos que se encuentran en la lista para testificar en el juicio, el primero de una serie de demandas que esperan lograr que las grandes compañías de redes sociales se responsabilicen.

El resultado de la demanda de KGM podría servir de precedente para la resolución de alrededor de mil 500 demandas similares contra empresas de redes sociales en EU.

El juicio está programado para durar al menos seis semanas.

La joven también demandó a Snapchat y TikTok. Pero ambas compañías llegaron a un acuerdo extrajudicial antes del juicio el mes pasado.

Meta también enfrenta un juicio en Nuevo México que se encuentra en su segunda semana. La demanda, presentada por el estado, alega que las plataformas de la compañía fundada por Zuckerberg proporcionaron “un mercado” para depredadores infantiles y no filtraron contenido dañino para menores.

