Nueva York. Meta anunció el lunes que designó como presidenta a Dina Powell McCormick, una exasesora del presidente Donald Trump, en una nueva señal de acercamiento entre el gigante tecnológico y la administración republicana.

Para la asignación se creó un cargo, que estará especialmente enfocado en la búsqueda de financiamiento para el desarrollo de Meta en el sector de inteligencia artificial (IA), en particular la construcción de centros de datos, indicó la empresa en un comunicado.

“La experiencia de Dina en los niveles más altos de las finanzas globales la hacen especialmente adecuada para ayudar a Meta a gestionar esta próxima fase de crecimiento como presidenta y vicepresidenta de la empresa”, anotó el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg en un comunicado.

Powell formaba parte de la junta directiva de Meta hasta el pasado diciembre, cuando renunció sin especificar el motivo, y estuvo “profundamente involucrada” a medida que la tecnológica aceleraba su búsqueda de inteligencia artificial (IA) y superinteligencia personal.

También fue asesora adjunta de Seguridad Nacional de Trump durante su primer mandato, y estuvo a cargo de la región de Medio Oriente.

Trump celebró que Zuckerberg hiciera una “gran elección”.

“Es una persona fantástica y muy talentosa, que ha servido a la administración Trump con fuerza y distinción”, añadió el mandatario en su red Truth Social.

Dina Powell McCormick trabajó con varios legisladores republicanos y para el propio partido, antes de ocupar varios cargos en la administración de George W. Bush entre 2001 y 2007. También trabajó en el banco Goldman Sachs durante 16 años en total.

Como los otros gigantes de la IA generativa, Meta está inmerso en un ciclo de inversiones masivas para garantizarse las capacidades necesarias para desarrollar esta tecnología.

A finales de octubre, el grupo anunció inversiones de hasta 72 mil millones de dólares en infraestructura en 2025 y prevé un presupuesto “sensiblemente mayor” para 2026.