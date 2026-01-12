Más Información

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Se incendia bodega huachicolera en La Piedad, Michoacán; hay vecinos lesionados, casas y autos calcinados

Se incendia bodega huachicolera en La Piedad, Michoacán; hay vecinos lesionados, casas y autos calcinados

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

Real Madrid despide a Xabi Alonso tras perder la Supercopa con Barcelona y anuncia a su nuevo entrenador

Real Madrid despide a Xabi Alonso tras perder la Supercopa con Barcelona y anuncia a su nuevo entrenador

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

Subsidios por 24 mil mdp sostienen al Tren Interoceánico; solo 3% son recursos propios

Subsidios por 24 mil mdp sostienen al Tren Interoceánico; solo 3% son recursos propios

Plan Michoacán eleva sus operativos por aire

Plan Michoacán eleva sus operativos por aire

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Suprema Corte: rápida y austera; pero con deficiencias técnicas

Suprema Corte: rápida y austera; pero con deficiencias técnicas

Nadie nos dicta qué hacer: Cuba a Washington

Nadie nos dicta qué hacer: Cuba a Washington

Irán endurece represión; reportan cientos de muertos

Irán endurece represión; reportan cientos de muertos

Nueva York. anunció el lunes que designó como presidenta a Dina Powell McCormick, una exasesora del presidente , en una nueva señal de acercamiento entre el gigante tecnológico y la administración republicana.

Para la asignación se creó un cargo, que estará especialmente enfocado en la búsqueda de financiamiento para el desarrollo de Meta en el sector de (IA), en particular la construcción de centros de datos, indicó la empresa en un comunicado.

“La experiencia de Dina en los niveles más altos de las finanzas globales la hacen especialmente adecuada para ayudar a Meta a gestionar esta próxima fase de crecimiento como presidenta y vicepresidenta de la empresa”, anotó el director ejecutivo de Meta, en un comunicado.

Lee también

Powell formaba parte de la junta directiva de Meta hasta el pasado diciembre, cuando renunció sin especificar el motivo, y estuvo “profundamente involucrada” a medida que la tecnológica aceleraba su búsqueda de inteligencia artificial () y superinteligencia personal.

También fue asesora adjunta de Seguridad Nacional de Trump durante su primer mandato, y estuvo a cargo de la región de Medio Oriente.

Trump celebró que Zuckerberg hiciera una “gran elección”.

Lee también

“Es una persona fantástica y muy talentosa, que ha servido a la administración Trump con fuerza y distinción”, añadió el mandatario en su red Truth Social.

Dina Powell McCormick trabajó con varios legisladores republicanos y para el propio partido, antes de ocupar varios cargos en la administración de George W. Bush entre 2001 y 2007. También trabajó en el banco durante 16 años en total.

Como los otros gigantes de la generativa, Meta está inmerso en un ciclo de inversiones masivas para garantizarse las capacidades necesarias para desarrollar esta tecnología.

Lee también

A finales de octubre, el grupo anunció inversiones de hasta 72 mil millones de dólares en infraestructura en 2025 y prevé un presupuesto “sensiblemente mayor” para 2026.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te pueden cancelar tu número en 2026 Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre. Foto: Especial

¿Te pueden cancelar tu número en 2026? Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa. Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla. Foto: Especial

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla

Pasaporte mexicano. iStock/ Antonio_Diaz/ http://www.fotogestoeber.de/

¿Cuánto tiempo tardan en entregar el pasaporte mexicano al tramitarlo? Esto debes saber

Top of the Rock/ AndreaAstes

¿Vale la pena el Top of the Rock en Nueva York? Costos, vistas y lo que nadie te cuenta