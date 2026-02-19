Culiacán, Sin., 19 de Febrero.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, mencionó hechos de violencia que se han presentado: muchos menores de edad han sido privados de la vida y otros se encuentran en el centro de internamiento; situaciones que preocupan y que deben atenderse.

Dio a conocer que gestionó que la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, para que tenga una reunión con los familiares del menor Ricardo Mizael “N” de 16 años de edad, asesinado el pasado 12 de febrero tras salir de su hogar a realizar compras, para que les informe los avances que se tiene en estas investigaciones.

Indicó que ya tuvo una reunión con los padres de la víctima, estudiante de bachillerato de una de las escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa, los cuales exigen justicia por la muerte de su hijo, por lo que se les brinda el acompañamiento necesario para todos sus trámites.

El mandatario estatal externó que los familiares del menor le plantearon que desean conocer los avances que se tienen en el esclarecimiento de su asesinato, ya que el joven era un adolescente estudioso y destacado deportista en equipos universitarios.

Al dar a conocer el encuentro, Rocha Moya puntualizó que le preocupa que en este marco de inseguridad que se presenta, muchas de las víctimas sean menores de edad o que otros estén en los centros de internamiento.

Derivado del homicidio de este adolescente, minutos después de salir de su casa a comprar alimentos para sus nuevas mascotas, la Universidad Autónoma de Sinaloa emitió una esquela para lamentar el asesinato del joven estudiante de bachillerato y destacado deportista en la academia de Basquetbol de la institución.

Las autoridades investigan si el joven estudiante de bachillerato fue víctima colateral en una serie de enfrentamientos entre grupos rivales que fueron reportados por vecinos.

