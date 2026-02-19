Más Información
Monterrey, Nuevo León. - A fin de proteger la libertad de expresión y el respeto hacia los jóvenes que se identifican con la comunidad “Therian”, el abogado Mauricio Castillo Flores, presentó una iniciativa de Ley ante el Congreso del Estado de Nuevo León.
La denominada “Ley Therian” busca garantizar que en los centros educativos los jóvenes no sean víctimas de bullying o acoso escolar.
La propuesta, también llamada Ley de Protocolos de Convivencia y Protección de Estudiantes en Entornos Educativos, propone la creación de lineamientos para prevenir actos de violencia, discriminación o hostigamiento relacionados con manifestaciones de identidad o expresión personal dentro de los planteles públicos y privados de la entidad.
La iniciativa incluye sanciones para docentes y directivos que incumplan con la normativa.
