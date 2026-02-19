Más Información

, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que fue interceptado un semisumergible en mares de Manzanillo, Colima, el cual transportaba bultos de cocaína. Fueron detenidas 3 personas.

A través de redes sociales, García Harfuch indicó que, como parte de la vigilancia permanente que lleva a cabo la Secretaría de Marina () en mares mexicanos, personal de la Armada de México interceptó la nave marítima donde localizaron 179 bultos con aproximadamente 4 toneladas de este narcótico.

El titular de la SSPC señaló que en la última semana, las operaciones marítimas han permitido asegurar cerca de 10 toneladas de esta droga.

Además destacó que esto representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del , al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas.

