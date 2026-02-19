Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que fue interceptado un semisumergible en mares de Manzanillo, Colima, el cual transportaba bultos de cocaína. Fueron detenidas 3 personas.

A través de redes sociales, García Harfuch indicó que, como parte de la vigilancia permanente que lleva a cabo la Secretaría de Marina (Semar) en mares mexicanos, personal de la Armada de México interceptó la nave marítima donde localizaron 179 bultos con aproximadamente 4 toneladas de este narcótico.

Lee también Detienen a extorsionadores en Mazatlán, amenazaban a comerciantes y obligaba a firmar pagarés y documentos falsos

El titular de la SSPC señaló que en la última semana, las operaciones marítimas han permitido asegurar cerca de 10 toneladas de esta droga.

Como parte de la vigilancia permanente que lleva a cabo la Secretaría de Marina en mares mexicanos, en Manzanillo, Colima, personal de la Armada de México @SEMAR_mx interceptaron un semisumergible que transportaba 179 bultos con aproximadamente 4 toneladas de cocaína y… pic.twitter.com/SqFRAGZykD — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 19, 2026

Además destacó que esto representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr