Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con personal de Inspección y Vigilancia Pesquera (IFP) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), aseguraron una embarcación, artes de pesca y producto pesquero por no comprobar el origen del producto al encontrarse dentro del polígono del Área Natural Protegida correspondiente a la Reserva de la Biosfera Islas Marías, Nayarit.

La embarcación se encontraba dentro del polígono del Área Natural Protegida correspondiente a la Reserva de la Biosfera Islas Marías, Nayarit. Foto: especial

Esta acción se efectuó durante un recorrido de vigilancia marítima, cuando los navales detectaron una embarcación menor en una zona de pesca restringida, por lo que se procedió a realizar la inspección en la mar.

Los uniformados localizaron aproximadamente 240 kilogramos de producto pesquero.

También un arte de pesca tipo cimbra de 10 kilómetros de longitud en carrete, con 150 anzuelos de acero inoxidable, por lo que se efectuó un aseguramiento precautorio de la embarcación con dos motores fuera de borda, producto y artes de pesca, se elaboraron las actas correspondientes y se dio aviso a las autoridades competentes.

La Semar refrendó su compromiso de proteger los espacios marítimos nacionales mediante patrullajes permanentes en funciones de Guardia Costera, para inhibir actividades ilícitas y salvaguardar la vida humana en la mar.

Así como garantizar la protección efectiva de los ecosistemas que integran esta Reserva de la Biosfera, preservando este patrimonio natural de la Nación.

