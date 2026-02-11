México permanece estancado en la lucha contra la corrupción, advierte en su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 la organización Transparencia Internacional (TI), que coloca a México con una puntuación de 27, sobre 100.

El reporte advierte que en México, Colombia y Brasil la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política, “afectando las vidas de las personas”. México mejoró un punto respecto al nivel de percepción percibido en el índice del año pasado. TI trabaja con un índice de 100 puntos, donde 0 significa muy corrupto y 100 significa muy limpio. Así, México se ubica en el lugar 141, de un total de 182 países y/o territorios evaluados.

En su reporte sobre el índice, TI advierte que “durante años la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política de países como México, Brasil [con una puntuación de 35] y Colombia [con una puntuación de 37], fomentando la impunidad y las injusticias”.

“Cuando las instituciones públicas son débiles, no hay transparencia, prima la opacidad, es mucho más fácil para actores como el crimen organizado penetrar en la política. Lo hacen a través del financiamiento de campañas, del pago de sobornos a funcionarios públicos. Y en estos países: Colombia, México, Brasil y otros, lo que vemos es que en muchos casos existe complicidad entre funcionarios públicos y actores criminales, que es bastante preocupante”, explica, en entrevista con EL UNIVERSAL, Luciana Torchiaro, consejera regional para América Latina y el Caribe de TI.

Torchiaro señala que “la lucha contra la corrupción claramente no es una prioridad para los gobiernos de la región. A lo largo de los últimos años hemos visto que muchos candidatos, si no es que casi todos, en sus campañas prometen luchar contra la corrupción de manera efectiva. Se ha transformado en una bandera de campaña. Pero cuando llegan al poder, realmente no toman las medidas que hay que tomar para luchar contra el tema. Podría ser el caso de Javier Milei en Argentina, de AMLO [Andrés Manuel López Obrador] en su momento, o [el expresidente brasileño, Jair] Bolsonaro, entre otros”.

Poder Judicial débil

No sólo México, sino que América Latina está “estancada” en la lucha contra la corrupción, afirma Torchiaro, quien lamenta que “el Poder Judicial es débil en casi todos los países de la región. Tiende a ser opaco, poco transparente. Es bastante común que las nominaciones de jueces y fiscales no se basen en mérito, sino en preferencias políticas, y también en casi todos los países se observa una alta injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”. Señala que “la debilidad del Poder Judicial es un gran obstáculo para la lucha contra la corrupción porque promueve la impunidad, impide que las investigaciones se lleven a cabo de forma efectiva y por tanto que sea una región donde las sanciones hacia las prácticas corruptas sean prácticamente inexistentes”.

En toda América, México sólo supera en posición a Guatemala (26), Paraguay (24), Honduras (22), Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10). “Entre las economías que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], México se ubica en el último lugar del grupo: es el lugar 38 de 38 economías evaluadas. En el G20, que incluye a 19 países más la Unión Europea y la Unión Africana, México se encuentra en la penúltima posición, sólo por encima de Rusia [22/100 puntos]”, de acuerdo con TI.

La situación no es sólo compleja en México. Incluso las democracias más fuertes de la región, como Costa Rica (56) y Uruguay (73), indica Torchiaro, “son vulnerables al crimen organizado”. Por ello, añade, es clave que los gobiernos “tomen cartas en el asunto y consideren la lucha contra la corrupción como un elemento central de toda estrategia que pretenda controlar, acabar y sancionar el crimen organizado”.

El índice menciona en particular el caso de EU, que ha sufrido un retroceso de 12 puntos desde 2015. “Observamos una aplicación cada vez más selectiva de la ley para favorecer intereses particulares. Se ve también un debilitamiento del Poder Judicial; por ende, también de las acciones contra la corrupción. Al ser una potencia económica y militar, lo que sucede en EU tiene un impacto en todo el mundo”.