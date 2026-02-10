Para captar realmente inversiones con resultados tangibles es necesario que haya seguridad, infraestructura, certeza jurídica, confianza institucional y energía suficiente, confiable y competitiva, además de todo lo anterior, deben evitarse reformas que generen incertidumbre, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Ante la situación actual, el organismo empresarial dijo que “México no puede darse el lujo de jugar con su estabilidad y, por eso, consideramos que las reformas que profundizan la polarización o generan cuestionamientos jurídicos pueden poner en riesgo compromisos internacionales y afectar directamente la competitividad”.

En un comunicado, el sindicato patronal afirmó que las empresas requieren seguridad para operar en carreteras, parques industriales y centros logísticos. Afirmaron que se requiere un combate frontal a la extorsión.

Dijo que cuando se afectan los elementos anteriores “se erosiona la confianza de quienes invierten en el país. En los últimos años, la acumulación de reformas ha generado señales de cautela en el mercado interno y externo, lo que demuestra que la confianza no se decreta: se construye con reglas claras, estabilidad y diálogo constructivo”.

Por lo que agregó que no es momento de realizar nuevas reformas “que generen incertidumbre o debiliten los pilares institucionales”.

Aunque la Coparmex dijo que reconocen todas las iniciativas que lanzó el gobierno para fortalecer la inversión y el crecimiento económico, particularmente el plan de inversión para el 2026-2030, añadió que con un entorno inestable no habrá inversiones ni colaboración público-privada.

“Es fundamental que la estrategia para la promoción de la inversión se ejecute debidamente, con acciones específicas y medibles, así como con un uso responsable y transparente de los recursos públicos”, añadió.

Por ello, dijo que si se quiere que todos los anuncios de inversión pública y mixta por 5.6 billones de pesos se traduzcan en resultados tangibles, se necesita certidumbre.

Dicho que la ampliación presupuestal y la posibilidad de que haya inversiones público-privadas “representan una oportunidad importante para detonar proyectos de infraestructura, mejorar servicios y progresar hacia un desarrollo sostenible con bienestar”.

Sin embargo, para que ese potencial se traduzca en resultados tangibles, el país necesita inversión con certidumbre y añadió que “nuestra convicción es clara: sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay futuro para México”.

