Más Información

Asesinan a Sergio Cazares Zambada, sobrino de “El Mayo” en Culiacán; hallan su cuerpo con signos de tortura

Asesinan a Sergio Cazares Zambada, sobrino de “El Mayo” en Culiacán; hallan su cuerpo con signos de tortura

Así cayó Gaby "N", señalada por el homicidio de un motociclista en Iztapalapa; es recluida a Santa Martha Acatitla

Así cayó Gaby "N", señalada por el homicidio de un motociclista en Iztapalapa; es recluida a Santa Martha Acatitla

“Se me ha ido mi hijo, pero le doy gracias a Dios que pude ir a rescatarlo"; realizan misa en honor a minero plagiado y muerto en Sinaloa

“Se me ha ido mi hijo, pero le doy gracias a Dios que pude ir a rescatarlo"; realizan misa en honor a minero plagiado y muerto en Sinaloa

Clara Brugada llama a no estigmatizar alcaldías que tienen más casos de sarampión; pide a medios manejar información con mucho cuidado

Clara Brugada llama a no estigmatizar alcaldías que tienen más casos de sarampión; pide a medios manejar información con mucho cuidado

Aplican 14 millones de vacunas contra sarampión en el último año, reporta Salud; destaca esfuerzo coordinado

Aplican 14 millones de vacunas contra sarampión en el último año, reporta Salud; destaca esfuerzo coordinado

Entre protestas, reforma de 40 horas “light” avanza en comisiones del Senado; iniciativa no contempla dos días de descanso

Entre protestas, reforma de 40 horas “light” avanza en comisiones del Senado; iniciativa no contempla dos días de descanso

Gobiernos estatales y federales buscan captar con mayor celeridad inversiones a la industria de dispositivos médicos, así como desarrollar proveedores y lograr encadenamientos productivos, dijo la .

En un comunicado, la dependencia dijo que asistieron a Anaheim, California, a la feria MD&M West 2026, junto con representantes de los gobiernos de Baja California y Chihuahua, en donde ofrecieron a los inversionistas: Certidumbre regulatoria, capacidad industrial, talento especializado y acceso preferencial al mercado de América del Norte.

Lee también

La Secretaría de Economía aseguró que participaron en uno de los encuentros más relevantes del mundo para la industria de dispositivos médicos, a fin de promover a México como destino de inversiones en dispositivos médicos, electrónica avanzada y capacidades industriales de alto valor.

La dependencia aseguró que a empresas de alto contenido tecnológico se les presentaron paquetes de atracción diseñados a la medida, que plantean facilitar la inversión y relocalización productiva en el país, en el marco del Plan México.

Los paquetes incluyen “mecanismos de formación y capacitación de talento, esquemas de formación dual, incentivos para la inversión productiva, facilidades fiscales, acompañamiento regulatorio y apoyo para la integración a cadenas de proveeduría locales, con el objetivo de acelerar decisiones de inversión, fortalecer el contenido nacional y consolidar operaciones de alto valor agregado en México”.

Lee también

Los encuentros con representantes de empresas se centraron en los siguientes segmentos:

  • Sensores y microcámaras médicas para endoscopía, cirugía robótica y dispositivos de un solo uso, con aplicaciones en neumología, urología, ortopedia y sistemas quirúrgicos avanzados.
  • Manufactura, esterilización y ensamblaje de dispositivos médicos, con experiencia en producción regulada, validación de procesos y escalamiento industrial.
  • Electrónica avanzada y EMS, con integración completa, desde diseño y adquisición de componentes hasta manufactura, logística y posventa, y presencia productiva en México.
  • Componentes de silicona grado médico, clave para equipos respiratorios, dispositivos implantables y consumibles clínicos, bajo estándares ISO 13485, GMP y QSR.
  • Diseño, ingeniería y regulación sanitaria, incluyendo desarrollo de dispositivos, empaques, evaluación clínica y certificaciones para acceso a mercados en Europa y Asia.
  • Automatización, robótica y sistemas de manufactura inteligente, orientados a líneas de producción médica de alta precisión, trazabilidad, control de calidad y escalamiento eficiente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]