Gobiernos estatales y federales buscan captar con mayor celeridad inversiones a la industria de dispositivos médicos, así como desarrollar proveedores y lograr encadenamientos productivos, dijo la Secretaría de Economía.

En un comunicado, la dependencia dijo que asistieron a Anaheim, California, a la feria MD&M West 2026, junto con representantes de los gobiernos de Baja California y Chihuahua, en donde ofrecieron a los inversionistas: Certidumbre regulatoria, capacidad industrial, talento especializado y acceso preferencial al mercado de América del Norte.

La Secretaría de Economía aseguró que participaron en uno de los encuentros más relevantes del mundo para la industria de dispositivos médicos, a fin de promover a México como destino de inversiones en dispositivos médicos, electrónica avanzada y capacidades industriales de alto valor.

La dependencia aseguró que a empresas de alto contenido tecnológico se les presentaron paquetes de atracción diseñados a la medida, que plantean facilitar la inversión y relocalización productiva en el país, en el marco del Plan México.

Los paquetes incluyen “mecanismos de formación y capacitación de talento, esquemas de formación dual, incentivos para la inversión productiva, facilidades fiscales, acompañamiento regulatorio y apoyo para la integración a cadenas de proveeduría locales, con el objetivo de acelerar decisiones de inversión, fortalecer el contenido nacional y consolidar operaciones de alto valor agregado en México”.

Los encuentros con representantes de empresas se centraron en los siguientes segmentos:

Sensores y microcámaras médicas para endoscopía, cirugía robótica y dispositivos de un solo uso, con aplicaciones en neumología, urología, ortopedia y sistemas quirúrgicos avanzados.

Manufactura, esterilización y ensamblaje de dispositivos médicos, con experiencia en producción regulada, validación de procesos y escalamiento industrial.

Electrónica avanzada y EMS , con integración completa, desde diseño y adquisición de componentes hasta manufactura, logística y posventa, y presencia productiva en México.

, con integración completa, desde diseño y adquisición de componentes hasta manufactura, logística y posventa, y presencia productiva en México. Componentes de silicona grado médico , clave para equipos respiratorios, dispositivos implantables y consumibles clínicos, bajo estándares ISO 13485, GMP y QSR.

, clave para equipos respiratorios, dispositivos implantables y consumibles clínicos, bajo estándares ISO 13485, GMP y QSR. Diseño, ingeniería y regulación sanitaria, incluyendo desarrollo de dispositivos, empaques, evaluación clínica y certificaciones para acceso a mercados en Europa y Asia .

. Automatización, robótica y sistemas de manufactura inteligente, orientados a líneas de producción médica de alta precisión, trazabilidad, control de calidad y escalamiento eficiente.

