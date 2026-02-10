El Mundial de Futbol 2026 impulsaría un crecimiento económico superior a 2% en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara durante ese año, como resultado del aumento en el consumo, el turismo y la derrama asociada a la realización de los partidos, compresiones en la inflación, estimó Banamex.

De acuerdo con el análisis del banco, la CDMX sería la entidad más beneficiada por la derrama económica del Mundial, con un impacto adicional de 0.4 puntos porcentuales sobre el PIB local, lo que llevaría su crecimiento a 2.4% en 2026. En el caso de Jalisco, el impulso sería de 0.3 puntos, para alcanzar una expansión de 2.1%, mientras que Nuevo León sumaría 0.2 puntos porcentuales, con un crecimiento de 2.4%.

Banamex explicó que estos resultados derivan principalmente del incremento en el consumo de servicios, particularmente en restaurantes, hoteles, transporte y actividades recreativas, así como de una mayor ocupación hotelera y flujos turísticos concentrados en las ciudades sede. En conjunto, la CDMX concentraría 54.4% de la derrama económica del Mundial, seguida de Guadalajara con 22.2% y Monterrey con 17.4 por ciento.

Lee también El Mundial 2026 avanza, pero destacamos en fraudes y piratería

El impacto positivo en la actividad económica también se reflejaría en la inflación. El banco prevé que la mayor demanda de bienes y servicios presione los precios, especialmente en los servicios de alimentación, hospedaje y entretenimiento. En enero de 2026, la inflación general ya se ubicó en 3.79% anual, mientras que la subyacente alcanzó 4.52%, niveles que podrían verse reforzados durante el desarrollo del torneo.

“Por su importancia, la CDMX se perfila como la sede con la mayor contribución al aumento de la inflación durante el verano. Nuestras estimaciones apuntan a un aumento de 35.6 puntos base de la inflación entre junio y julio, como consecuencia del aumento en la demanda de servicios turísticos, hoteles y restaurantes, así como transporte aéreo, con lo que la general llegaría a 3.6% en junio y a 3.9% en julio. Estimamos que la CDMX aportaría 22.3 puntos base, seguida por Monterrey con 7.3 puntos base y Guadalajara con 6 puntos base”, detalló.

El análisis advierte que, si bien el efecto neto del Mundial será positivo para las economías anfitrionas, existen riesgos logísticos que podrían limitar el impacto, como la concentración de partidos en horarios nocturnos, la duración relativamente corta de la estancia de los visitantes y posibles desviaciones del consumo hacia la informalidad en zonas cercanas a los estadios.

Lee también Tren Ligero incorpora dos nuevas unidades provenientes de China; fortalecen movilidad en el sur de la CDMX

“Prevemos un efecto positivo en las economías anfitrionas del Mundial, con posibles riesgos. Identificamos que la logística de los eventos deportivos presenta algunos riesgos a la baja.

Los horarios de los partidos son clave. Con excepción del partido inaugural, a las 13:00, el resto de los encuentros se llevarán a cabo entre 18:00 y 20:00, lo que podría contrarrestar el consumo esperado en restaurantes, posiblemente desviando la demanda hacia establecimientos informales ubicados cerca de los centros de proyección de los partidos, generando menor impacto económico”, añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa