El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) dio a conocer que la noche de este domingo 8 de febrero llegaron a la CDMX dos nuevas unidades del Tren Ligero, provenientes de la provincia de Zhuzhou, en la República Popular de China.

Las nuevas unidades cuentan con un diseño articulado de doble cabina, capacidad para 292 pasajeros, condiciones de accesibilidad universal, anuncio sonoro de estaciones, cámaras de videovigilancia, así como luces de tránsito, frenado e intermitentes “lo que garantiza una mejor experiencia de viaje y una importante reducción en la frecuencia de paso entre trenes”, detalló el STE.

En un comunicado, el STE recordó que la adquisición de estas unidades forma parte de una inversión $1,383 millones de pesos que realiza la administración capitalina para mejorar este medio de transporte.

De acuerdo con la dependencia, la incorporación de estas unidades permitirá un aumento significativo en la atención de personas usuarias, al pasar de 130 mil a 250 mil pasajeros transportados al día, y un crecimiento de flotilla de 20 a 37 unidades.

Las unidades cuentan con doble cabina, videovigilancia y accesibilidad universal para mejorar la experiencia de viaje. (09/02/26) Foto: Cortesía

En noviembre del año pasado, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) dio a conocer la inversión de más de 71 millones de pesos en la rehabilitación de las estaciones del Tren Ligero, incluyendo la ampliación de la terminal Tasqueña, con la intención de mejorar la movilidad en el sur de la CDMX, de cara al Mundial de Futbol 2026.

