Integrantes de la Alianza de Tranviarios de México (ATM) acordaron suspender la huelga que tenían programada para este 4 de febrero y acordaron llevarla a cabo para el 3 de marzo de 2026 ya que mantendrán pláticas con el gobierno capitalino para analizar nueva propuesta.

En un comunicado de prensa, informó que hoy se llevó a cabo una reunión con autoridades de la Ciudad de México, en la que Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), acompañado de Martín López Delgado, director del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), presentó una nueva propuesta del tabulador salarial, destinada a atender las demandas de las y los trabajadores tranviarios.

Lee también: En 3 semanas quedará concluida la ciclovía en Calzada de Tlalpan: secretario de Obras; hay un 90% de avance, asegura

Expuso que la propuesta presentada por el titular de la Semovi será sometida a votación de la base trabajadora el próximo 9 de febrero en las instalaciones del sindicato.

“Esta nueva propuesta representa un paso importante en la búsqueda de acuerdos que beneficien a nuestros trabajadores, por lo que llamamos a la unidad y a la participación en la próxima votación”, declaró Gerardo Martínez Hernández, secretario general de la ATM.

Explicó que la nueva propuesta fue registrada ante el Tribunal Laboral de la Ciudad de México para dar continuidad a los trabajos de negociación. “Reiteramos nuestro compromiso de diálogo y negociación con respeto a los derechos de los trabajadores, y continuaremos informando a nuestra base sobre cada avance”, concluyó Gerardo Martínez Hernández.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr