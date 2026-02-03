Más Información

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda; "la dignidad no se negocia", le dicen

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda; "la dignidad no se negocia", le dicen

Camión de la Guardia Nacional embiste y mata a motociclista; su acompañante, lesionada

Camión de la Guardia Nacional embiste y mata a motociclista; su acompañante, lesionada

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

Embajada de EU emite alerta de seguridad en Cuba; advierte apagones, escasez de combustible y afectaciones en servicios básicos

Embajada de EU emite alerta de seguridad en Cuba; advierte apagones, escasez de combustible y afectaciones en servicios básicos

De Europa a Asia, crece presión global contra Elon Musk por X y Grok; investigan imágenes íntimas con IA y prácticas engañosas

De Europa a Asia, crece presión global contra Elon Musk por X y Grok; investigan imágenes íntimas con IA y prácticas engañosas

Secretaria de Cultura alista nueva ley de cine y regulaciones para música digital y doblaje con IA

Secretaria de Cultura alista nueva ley de cine y regulaciones para música digital y doblaje con IA

Integrantes de la Alianza de Tranviarios de México () acordaron suspender la huelga que tenían programada para este 4 de febrero y acordaron llevarla a cabo para el 3 de marzo de 2026 ya que mantendrán pláticas con el gobierno capitalino para analizar .

En un comunicado de prensa, informó que hoy se llevó a cabo una reunión con autoridades de la Ciudad de México, en la que Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), acompañado de , director del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), presentó una nueva propuesta del tabulador salarial, destinada a atender las demandas de las y los trabajadores tranviarios.

Lee también:

Expuso que la propuesta presentada por el titular de la Semovi será sometida a votación de la base trabajadora el próximo 9 de febrero en las instalaciones del sindicato.

“Esta nueva propuesta representa un paso importante en la búsqueda de acuerdos que beneficien a nuestros trabajadores, por lo que llamamos a la unidad y a la participación en la próxima votación”, declaró Gerardo Martínez Hernández, secretario general de la ATM.

Explicó que la nueva propuesta fue registrada ante el Tribunal Laboral de la Ciudad de México para dar continuidad a los trabajos de negociación. “Reiteramos nuestro compromiso de diálogo y negociación con respeto a los derechos de los trabajadores, y continuaremos informando a nuestra base sobre cada avance”, concluyó Gerardo Martínez Hernández.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]