En tres semanas quedará concluida la ciclovía de Calzada de Tlalpan, adelantó el secretario de Obras, Raúl Basulto.

En conferencia de prensa, detalló que actualmente las obras llevan un 90% de avance, y que están en proceso de terminar con trabajos complementarios.

“Me puse de acuerdo con el Secretario del Agua para llevar a cabo un desazolve de 34 kilómetros de la Calzada de Tlalpan y justamente pasa por toda la Ciclovía. Eso está permitiendo que ahorita se pueda intervenir y particularmente también mencioné que, en el bajo puente de Taxqueña, tenemos un problema de acumulación de agua, que estamos identificando si es producto de una posible fuga de agua, o de una descarga que estamos identificando”, comentó.

Y añadió: “Entonces, eso implica que en ese punto va a haber una obra hidráulica que estamos desarrollando y que, al término de esa obra hidráulica, vamos a concluir el tramito que hace falta, de la ciclovía, en el paso a Taxqueña y consideramos que máximo en unas tres semanas estaremos formalmente ya informando la conclusión total de la ciclovía. sí, en unas tres semanas”.

En este sentido, comentó que en cinco de los 12 bajopuentes de Calzada de Tlalpan ya empezaron o empezarán los trabajos de remodelación. “Tenemos tres que están iniciando con trabajos preliminares y los otros dos también van a arrancar en la próxima semana, de tal manera que cinco podamos tener ya aperturados”.

Comentó que los restantes bajopuentes tienen un apuntalamiento debido a la construcción que están haciendo del Parque Elevado, lo que en este momento imposibilita arrancar con los trabajos. “Los otros van a quedar, creo que al próximo mes, una vez que vayamos retirando ya, este apuntalamiento provisional que le hicimos, por las construcciones y el compromiso será que los 12 bajo puentes puedan estar intervenidos y en su momento concluidos”.

dmrr/cr