Autoridades federales detuvieron en Mazatlán, Sinaloa a dos integrantes de una célula delictiva dedicada a extorsionar a comerciantes del mercado de abastos “La Yarda”.

En redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que este grupo criminal amenazaba a sus víctimas y las obligaba a firmar pagarés y documentos falsos para imponer cuotas periódicas.

El Gabinete de Seguridad señaló que derivado de labores de investigación de gabinete y campo, los efectivos obtuvieron información de esta célula delincuencial.

Los uniformados identificaron que Víctor Ivo Pérez López de 47 años y a Luis Alberto Guzmán López de 49 años, forzaban a sus víctimas a dar cuotas periódicas a cambio de protección.

Posteriormente desplegaron un operativo y fueron detenidos en flagrancia al momento de recibir un cobro, a quienes les aseguraron 100 mil pesos, dosis de narcótico y equipos telefónicos.

Foto: Gabinete de Seguridad

A los dos sujetos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

Foto: Gabinete de Seguridad

Estás acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en Sinaloa.

En el operativo participaron integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN).

