Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino localizado en inmediaciones del poblado de San Matías, en el límite entre Ensenada y San Felipe, Baja California.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia efectuados por navales en coordinación con autoridades estatales, quienes en días pasados localizaron un laboratorio clandestino empleado para la elaboración de drogas sintéticas.

En el lugar se encontraron fosas utilizadas para el depósito de sustancias químicas, materiales, insumos y accesorios empleado para la elaboración de drogas sintéticas, los cuales fueron inhabilitados en su totalidad con el fin de evitar su reutilización.

Semar inhabilita laboratorio clandestino en Baja California (18/02/2026). Foto: Especial

También, se incautaron aproximadamente 100 litros de sustancia con características similares a la metanfetamina.

El material asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quien integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Este hallazgo se debe a varias semanas de investigaciones, relacionadas con hechos violentos en Baja California, todos ellos relacionadas con ajustes de cuenta entre organizaciones criminales que operan en la entidad.

Semar inhabilita laboratorio clandestino en Baja California (18/02/2026). Foto: Especial

Fuentes consultadas señalaron que el 3 de enero, en una brecha del Ejido Francisco R. Serrano, fue localizada una camioneta Chevrolet Avalanche con reporte de robo.

El vehículo tenía 20 impactos de bala y manchas de sangre en el asiento del copiloto, 15 días después, en el Valle de la Trinidad, un vehículo apareció con otros ocho impactos de bala de grueso calibre.

"El Peter" opera en el estado de Baja California

Las fuentes consultadas detallan que en la zona se tiene la presencia de Pedro Stanley Herrera Jelinek, alias "El Peter”, quien cuenta con un historial de violencia por un homicidio en 2024 cuando operaba para el Cártel de Sinaloa (CDS).

“El Peter” es señalado como un "chapulín", luego que abandonó las filas del CDS para integrarse al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), bajo la protección de Juan José Ponce Félix, alias "El Ruso".

El 27 de enero, un comando de 10 hombres encapuchados y uniformados como militares irrumpió en la zona en busca de “El Peter”.

Los hechos ocurrieron por la célula de Jesús Rafael Yocupicio, “El Cabezón”, jefe de plaza del CDS en Tijuana y Tecate, bajo las órdenes de Alfonso Arzate García alias "El Aquiles”.

