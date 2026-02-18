Más Información

Captan golpiza de uniformados a joven en Peribán, Michoacán; Sedena da vista al MP para investigar

Reforma electoral, sin acuerdo aún con el PT y Verde: Monreal; asegura que Morena "respaldará en todo" la iniciativa

Suspenden Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México; viento permite dispersión de contaminantes

Sergio Mayer se ausenta del Congreso para entrar a "La casa de los famosos"; usuarios lo cuestionan

SEP pide a Marx Arriaga entregar unidad a su sucesora Nadia López; este es el oficio íntegro sobre su destitución

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

ASF detecta pagos en exceso por 87.8 mdp en Tren Maya; irregularidades se concentran en el Tramo 4

Fiscalía de Zacatecas confirma que Ángela Aguilar y Christian Nodal presenciaron enfrentamiento armado; "ellos no fueron el blanco", aclara

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Grecia Quiroz presenta denuncia contra Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos; los acusa de participar en asesinato de Carlos Manzo

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

Washington/La Habana.— Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron ayer que han destruido otras tres lanchas que vincularon con el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en un operativo que en total ha dejado 11 muertos.

Los tres ataques se produjeron en el marco de la operación Lanza del Sur, que EU implementa desde septiembre pasado en el área de responsabilidad del Comando Sur (Centroamérica, Sudamérica y el Caribe) y que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno a Nicolás Maduro, quien fue capturado en un operativo en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

“A última hora del 16 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, la fuerza conjunta Lanza del Sur realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas”, informó el Comando Sur en un comunicado.

Según el texto, Washington confirmó que las embarcaciones “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico”. “Once narcoterroristas varones murieron durante estas acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe”, concluye el comunicado del Comando Sur.

Desde septiembre estos ataques sumarios contra supuestos narcotraficantes superan ya los 40 y han dejado en torno a 150 muertos. Ante las críticas de quienes consideran que Washington no está concediendo a estas personas el debido proceso, el gobierno de Donald Trump ha argumentado que sus acciones están justificadas porque la administración ha declarado la guerra a varios cárteles y organizaciones ligadas al narcotráfico.

También ayer, el coronel del Ministerio del Interior cubano, Juan Carlos Poey Guerra, dijo que la isla “no es una amenaza” para EU, como alega Trump, sino “un muro de contención” frente a las drogas enviadas desde Sudamérica. Poey destacó que el bloqueo energético de Trump está afectando las labores de prevención y enfrentamiento al narco de Cuba.

Según Poey, la isla impidió el ingreso de unas 40 toneladas de droga a Estados Unidos en los últimos 14 años.

Poey indicó que la isla no es productor o almacén del narcotráfico; sin embargo, se ve muy afectado al estar en una ruta de tránsito de estupefacientes —marihuana y cocaína, sobre todo— y especialmente en los últimos años por algunos intentos de ingresar por vía aérea drogas sintéticas o de diseño en equipajes.

