La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el municipio de Tequila, Jalisco -el mismo que encabezó el morenista Diego Rivera, quien hoy está detenido por presuntos actos de extorsión y nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)- no aclaró ni comprobó en que gastó más de 151 millones de pesos de recursos federales.

En el tercer informe de la cuenta pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación señaló que el municipio no proporcionó los registros contables y presupuestales ni la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones financiadas con los recursos del Gasto Federalizado, incluidas las Participaciones Federales, asignados en 2024, por 151 millones 023 mil pesos, por lo que se desconoce el destino del gasto.

"El municipio de Tequila, Jalisco no proporcionó los registros contables y presupuestales ni la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones financiadas con los recursos del Gasto Federalizado, incluidas las Participaciones Federales, asignados en 2024, por 151,023.0 miles de pesos, por lo que se desconoce el destino del gasto.

"Montos por Aclarar: Se determinaron 151,023,008.48 pesos pendientes por aclarar".

El pasado sábado, EL UNIVERSAL reveló que la gestión que encabezó el expresidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro brilló por su opacidad, pues nunca se hicieron públicos contratos de obras, auditorías, declaraciones patrimoniales, sueldos, ni el uso que se le dio al presupuesto municipal.

En una revisión hecha a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se encontró que desde que inició la gestión de Diego Rivera Navarro, en octubre de 2024, prácticamente no se subió ninguna información o documento público de su gestión, pese a que es una obligación.

