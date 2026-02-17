Más Información

Suspenden Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México; viento permite dispersión de contaminantes

Suspenden Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México; viento permite dispersión de contaminantes

SEP pide a Marx Arriaga entregar unidad a su sucesora Nadia López; este es el oficio íntegro sobre su destitución

SEP pide a Marx Arriaga entregar unidad a su sucesora Nadia López; este es el oficio íntegro sobre su destitución

Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el municipio de Tequila, Jalisco -el mismo que encabezó el morenista , quien hoy está detenido por presuntos actos de extorsión y nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)- no aclaró ni comprobó en que gastó más de 151 millones de pesos de recursos federales.

En el tercer informe de la cuenta pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación señaló que el municipio no proporcionó los registros contables y presupuestales ni la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones financiadas con los recursos del Gasto Federalizado, incluidas las Participaciones Federales, asignados en 2024, por 151 millones 023 mil pesos, por lo que se desconoce el destino del gasto.

"El municipio de Tequila, Jalisco no proporcionó los registros contables y presupuestales ni la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones financiadas con los recursos del Gasto Federalizado, incluidas las Participaciones Federales, asignados en 2024, por 151,023.0 miles de pesos, por lo que se desconoce el destino del gasto.

Lee también

"Montos por Aclarar: Se determinaron 151,023,008.48 pesos pendientes por aclarar".

El pasado sábado, reveló que la gestión que encabezó el expresidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro brilló por su opacidad, pues nunca se hicieron públicos contratos de obras, auditorías, declaraciones patrimoniales, sueldos, ni el uso que se le dio al presupuesto municipal.

En una revisión hecha a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se encontró que desde que inició la gestión de , en octubre de 2024, prácticamente no se subió ninguna información o documento público de su gestión, pese a que es una obligación.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]