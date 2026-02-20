Más Información

, actual alcaldesa de Uruapan, respondió a los señalamientos del senador y defendió la denuncia que interpuso por presunta violencia política de género, al asegurar que su decisión no fue solo personal, sino también en respaldo de otras mujeres.

En entrevista con Azucena Uresti, la alcaldesa afirmó: “Claro que, primeramente, lo hice por mí, pero también lo hice por todas las mujeres que en su momento han sido agredidas por él”.

La viuda del alcalde asesinado en noviembre pasado, , sostuvo que los señalamientos del legislador sí constituyeron una agresión en su contra, particularmente por el contexto personal en el que ocurrieron.

“Claro que era una agresión hacia mi persona, el hecho de que una persona [...] que le haya sucedido como lo que yo tuve que vivir ante una pérdida, ante un duelo en el que me enfrentaba, y que desacreditan justo en ese momento con acusaciones o la forma de dirigirse hacia mi persona en ese momento”, expresó.

También consideró que el senador modificó su postura tras la controversia generada.

“Es evidente que ante un hecho, ya que lo están evidenciando, pues obviamente se está retractando de algo que ya hizo. Y más (porque) tuvo que borrar los videos. Le dio en su orgullo”, señaló.

El intercambio ocurre luego de que Fernández Noroña negó haber cometido violencia política de género y calificó de “mentirosa” a la edil, además de acusarla de intentar “amordazarlo” por sus críticas en el contexto del proceso electoral en Michoacán.

Debido a esto, el Instituto Electoral de Michoacán dictó medidas cautelares a favor de la Presidenta Municipal dentro del Procedimiento Especial Sancionador por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), mientras se resuelve el fondo del asunto.

