El senador Gerardo Fernández Noroña aseguró que es falso que haya cometido violencia política de género en contra de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, a quien acusó de querer “amordazarlo” por criticar sus supuestas aspiraciones políticas. Dijo que los medios están en campaña contra él pasa sacarlo de la actividad política.

En su habitual video charla, ahora desde Bogotá, Colombia, el legislador de Morena arremetió nuevamente contra la viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo, a quien calificó de mentirosa, por presuntamente afirmar en redes sociales que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) le había dictado medidas cautelares para que cese de hostigarla.

Sin embargo Fernández Noroña no se percató que la cuenta de X que publicó esas afirmaciones no es de Grecia Quiroz, sino de simpatizantes que la apoyan, y lejos de reconocer su error, el morenista aseguró que la presidenta municipal se esconde y permite que hablen en su nombre.

grecia quiroz.

“Así están las cosas, es una campaña insidiosa, es una campaña de mala fe, es una campaña de denuesto, es una campaña que busca amordazarme”, afirmó.

Aclaró que no ha sido sancionado por el IEM y lo único que le notificó son medidas cautelares mientras se resuelve la denuncia de la alcaldesa, misma que reiteró, no tiene fundamento.

“Yo no he cometido ninguna violencia política de género en el caso de la señora Quiroz, ninguna. Es un debate político, por duro que sea, eso no es violencia política de género entre políticos y políticas, ella es una persona pública. Que hay que recordar, está acusando al senador (Raúl) Morón y al diputado (Leonel) Godoy de haber asesinado a Carlos Manzo, su esposo, cuando era presidente municipal, y yo sostengo que es una declaración política con intencionalidad para las elecciones de Michoacán. ¿Eso qué tiene de violencia política de género?”, cuestionó.

Grecia Quiroz y Fernández Noroña.

El expresidente del Senado atribuyó erróneamente a Grecia Quiroz la afirmación de que el IEM lo emplazó a que cese el hostigamiento contra ella.

“La reto a que me diga en cuál parte de los resolutivos el Instituto Electoral de Michoacán dice que cese el hostigamiento. Voy a leer otra vez el texto. Está mintiendo. Y si le digo que está mintiendo, no le estoy violentando. Por favor, ahora resulta que se puede mentir impunemente, y luego se duelen de que si les demuestras que están mintiendo, es violencia política de género. Por favor, seriedad".

“Además, si entras a la política estás sujeto a críticas, eso no es hostigamiento. Estás sujeto a críticas justas, injustas, muy injustas, mentirosas, tendenciosas, bueno, pues es lo que vivo todo el tiempo. (…) ¿Quién miente? Es el documento, aquí está el sello, aquí está Instituto Electoral de Michoacán, IEM, el número del expediente, aquí está, ella misma lo reproduce en su Twitter, pero sabiendo que la gente no va a leerlo, que solo va a leer lo que ella puso, entonces, ella dice que me dicen que cese el hostigamiento. Miente. Perdón, se llama mentir cuando estás diciendo mentiras. ¿O cómo se llama eso? Lo que me quiere es amordazado, lo que quiere es que yo no entre al debate sobre la elección en Michoacán”, insistió. ¿Tú crees que es ella la que está informando? Y resulta que no. Pero permite que usen su nombre, que usen su figura, está certificada. Es una manera singular de decir las cosas diciendo que es ella y que no es ella", dijo.

Cuando su equipo le aclaró que no es una cuenta oficial de Grecia Quiroz, sino de sus seguidores, Fernández Noroña no reconoció su pifia y responsabilizó a la alcaldesa de Uruapan de la confusión.

“Tú crees que es ella la que está informando y resulta que no. Pero permite que usen su nombre, que usen su figura, está certificada. Es una manera singular de decir las cosas, diciendo que es ella y que no es ella”.

El legislador morenista también arremetió contra los medios de comunicación, que dijo, le hacen el caldo gordo en una campaña contra él.

“Es una perversidad que sigan queriéndome colgar el San Benito de misógino. Van a seguir con eso, ahí van a seguir. Y esperan que cometa un error serio para sacarme de la… quisieran sacarme de la actividad política. No va a pasar, no van a poder”, aseguró.

