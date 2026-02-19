Más Información
Sheinbaum: Fuerzas Armadas garantizan que México decida su destino ante presiones globales; nacieron para defender la soberanía, dice
"Intoxicación alimentaria", principal línea de investigación en menores poblanos: fiscal; niña que dio positivo a fentanilo sufre epilepsia
Asesinan a "El Pato" dentro de deportivo en Jardín Balbuena; investigan ataque en Venustiano Carranza
En medio de la polémica tras ser señalado por el Instituto Electoral del Estado de Michoacán por ejercer violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, el senador Gerardo Fernández Noroña presumió en redes sociales un nuevo viaje al extranjero.
El expresidente del Senado publicó una fotografía a bordo de un avión, a su arribo a Colombia, con la siguiente leyenda en la que se burla de las críticas que recibe por volar en primera clase, pese a los postulados de Morena y la 4T de no caer en la ostentación, el lujo ni el despilfarro:
“Ya en Bogotá, viajé en archi recontra ultra primerísima clase. La exclusividad de la exclusividad”, sin explicar los motivos de esta nueva salida al extranjero.
Lee también Grecia Quiroz acusa persecución política; "quieren volver al poder para seguir extorsionando a nuestra gente", afirma
Apenas en diciembre pasado, Fernández Noroña realizó un viaje de tres semanas a París, Francia, para pasar Navidad y recibir el año nuevo, acompañado de su pareja.
Libros de texto cimentaron una educación colonial y eurocentrista: Nadia López; esta es su tesis sobre pueblos afrodescendientes
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]