Sheinbaum: Fuerzas Armadas garantizan que México decida su destino ante presiones globales; nacieron para defender la soberanía, dice

"Intoxicación alimentaria", principal línea de investigación en menores poblanos: fiscal; niña que dio positivo a fentanilo sufre epilepsia

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Asesinan a "El Pato" dentro de deportivo en Jardín Balbuena; investigan ataque en Venustiano Carranza

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

En medio de la polémica tras ser señalado por el Instituto Electoral del Estado de Michoacán por ejercer violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan, , el senador presumió en redes sociales un nuevo viaje al extranjero.

El expresidente del publicó una fotografía a bordo de un avión, a su arribo a Colombia, con la siguiente leyenda en la que se burla de las críticas que recibe por volar en primera clase, pese a los postulados de Morena y la 4T de no caer en la ostentación, el lujo ni el despilfarro:

“Ya en Bogotá, viajé en archi recontra ultra primerísima clase. La exclusividad de la exclusividad”, sin explicar los motivos de esta nueva salida al extranjero.

Apenas en diciembre pasado, Fernández Noroña realizó un viaje de tres semanas a París, Francia, para pasar Navidad y recibir el año nuevo, acompañado de su pareja.

