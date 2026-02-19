En medio de la polémica tras ser señalado por el Instituto Electoral del Estado de Michoacán por ejercer violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, el senador Gerardo Fernández Noroña presumió en redes sociales un nuevo viaje al extranjero.

El expresidente del Senado publicó una fotografía a bordo de un avión, a su arribo a Colombia, con la siguiente leyenda en la que se burla de las críticas que recibe por volar en primera clase, pese a los postulados de Morena y la 4T de no caer en la ostentación, el lujo ni el despilfarro:

“Ya en Bogotá, viajé en archi recontra ultra primerísima clase. La exclusividad de la exclusividad”, sin explicar los motivos de esta nueva salida al extranjero.

Apenas en diciembre pasado, Fernández Noroña realizó un viaje de tres semanas a París, Francia, para pasar Navidad y recibir el año nuevo, acompañado de su pareja.

