Huajuapan. – Pobladores de Santo Domingo Nundó del municipio Chilapa de Díaz, Oaxaca denunciaron que vecinos de Santo Domingo Yodohino, cobran por transitar sobre la carretera que conduce a la ciudad de Huajuapan de León; Autoridades de Yodohino desmienten los señalamientos.

“Tenemos un problema de paso, le pido sea tan amable de darnos solución a este problema, ya que no queremos que pase a una situación mayor, por la que pido su intervención, para que nos apoye a resolver esta problemática que ya vive mi comunidad con la población vecina”, solicita la autoridad al gobernador del estado, Salomón Jara Cruz.

En un video, las autoridades comunitarias y vecinos de Santo Domingo Nundó dieron a conocer que, desde el mes de octubre del 2025, los vecinos de Santo Domingo Yodohino les piden una cuota para poder transitar en esta vía que conduce de Nundó a la ciudad de Huajuapan de León, pasando por Santo Domingo Yodohino, San Andrés Dinicuiti y Santiago Cacaloxtepec.

Lee también Mujeres emprendedoras se benefician con apoyo económico: Cecilia Patrón Laviada; suman más de 11 mdp en créditos

El cobro se realiza en Yodohino, quienes empezaron a pedir 50 pesos por vehículo, luego fue aumentando la tarifa hasta 100 pesos, de acuerdo a los vecinos de Nundó ubicada en la región de la Mixteca.

“De octubre a la fecha no se le ha dado seguimiento a esta situación. Ya fuimos con la delegación de paz, pero no ha sido suficiente para resolver este problema”, dijo la autoridad de Nundó, acompañado de los habitantes.

En este contexto, el agente municipal, Abraham León Damas, solicitó la intervención del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, para el acceso al derecho al libre tránsito que permanece interrumpido por los vecinos de Santo Domingo Yodohino.

Lee también Ciudadanos y policías rescatan a joven que intentó arrojarse del Puente Tampico, en Tamaulipas; menor quedó bajo resguardo

En tanto, las autoridades de Santo Domingo Yodohino emitieron un comunicado, señalando como falsa la información emitida por los vecinos de Nundó.

“La situación relacionada con el cobro de paso ha sido objeto de comentarios y versiones que no corresponden a la realidad. Por lo que rechazamos categóricamente los señalamientos y rumores que se han difundido en plataformas digitales, los cuales generan confusión y afectan la convivencia comunitaria”, indicaron.

Será este próximo lunes 23 de febrero que se realizará una reunión con los representantes de ambas comunidades e instituciones del gobierno de Oaxaca, para dialogar y alcanzar acuerdos.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr