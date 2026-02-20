Más Información

Tamaulipas. – La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) informó que un , de 16 años de edad, intentó aventarse del Puente con la intención de quitarse la vida, pero fue contenido por ciudadanos y por elementos de la Guardia Estatal.

Según la información oficial, la corporación atendió un reporte por intento de suicidio, luego de recibir una alerta a través del C5.

Policías y ciudadanos salvaguardan a menor en Tamaulipas. Foto: Especial

El puente donde se registró el incidente es el que conecta a los estados de Tamaulipas con Veracruz.

Cuando los policías estatales llegaron al lugar, encontraron a un grupo de ciudadanos que ya se encontraba conteniendo al menor para evitar que volviera a ponerse en riesgo, lo que permitió que las autoridades intervinieran de manera oportuna para salvaguardar su integridad.

¿Cómo prevenir el suicidio? Estas son algunas señales

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

  • Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir
  • Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable
  • Hablar de ser una carga para otras personas
  • Aumentar el uso del alcohol o las drogas
  • Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa
  • Dormir muy poco o demasiado
  • Aislarse o sentirse aislado
  • Exhibir ira o hablar de vengarse
  • Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

