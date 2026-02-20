Más Información

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 20 de febrero; sigue aquí la transmisión

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Ángeles Marcial impulsa al campo con tecnología

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

EU sanciona por fraude a resort ligado al CJNG

Ciudad Victoria. - Por los delitos de Abuso sexual agravado y Violación agravada en contra de una adolescente, Eduardo “R” recibió una condena a 172 años y 9 meses de prisión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que el Agente del Ministerio Público logró que un Tribunal de Enjuiciamiento condenara a Eduardo “R”, por hechos registrados en un domicilio de Tampico.

Derivado de las investigaciones y pruebas presentadas, se acreditó la responsabilidad en los hechos registrados en diversas ocasiones en el periodo comprendido entre el 20 de julio de 2021 y el 2 de septiembre de 2024.

Durante la audiencia de juicio oral, la autoridad judicial dictó el fallo condenatorio, imponiendo además el pago de una multa por la cantidad de 26 mil 394.75 pesos, así como el pago por concepto de reparación del daño por la cantidad de 76 mil, 949 pesos.

