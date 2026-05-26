La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) instaló un plantón en el Zócalo de Oaxaca, el cual se extiende en la Alameda de León y hasta cuatro calles a la redonda del primer cuadro del Centro Histórico.

Ayer por la mañana realizaron una marcha masiva que partió del Monumento a Benito Juárez que se encuentra ubicado en el crucero vial de la carretera que conduce a San Juan Bautista Tuxtepec, hacia el zócalo de la capital del estado.

La secretaria general de la Sección 22 del SNTE, Yenny Aracely Pérez Martínez, dijo que la decisión de iniciar una semana antes del paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fue tomada por las bases del movimiento magisterial en Oaxaca, a través de una consulta. También recordó que otro de los acuerdos de la base magisterial es que 80% de los agremiados se mantenga en la capital del estado, mientras que el otro 20% se movilice en la Ciudad de México.

“Es importante recalcar que como Sección 22 iniciamos el día 25 porque tenemos demandas muy propias (...), y el 1 de junio iniciamos ya a nivel nacional con la CNTE”, dijo.

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