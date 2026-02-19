Más Información

No se apaga la controversia en la SEP; Marx Arriaga llama “mentiroso” a Mario Delgado tras acusaciones sobre libros de texto

No se apaga la controversia en la SEP; Marx Arriaga llama “mentiroso” a Mario Delgado tras acusaciones sobre libros de texto

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Autoridades de seguridad inhabilitaron en redes sociales, diversas páginas y que operaban bajo las denominaciones de “Chiapas Crudo”, “Tabo Ruiz”, “Marino Militar” y “Lupita Álvarez Jiménez”, las cuales se encuentran bajo investigación, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Las investigaciones realizadas por la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación establecieron líneas de análisis relacionadas con dichos espacios digitales, al identificarse indicios sobre su posible utilización como instrumentos "para la que afectan el orden público y la seguridad".

Derivado de los actos de investigación y del análisis jurídico, las autoridades competentes continúan con las diligencias correspondientes en contra de las o los administradores para el esclarecimiento de los hechos, de acuerdo con la ley.

Lee también

La Secretaría de Seguridad del Pueblo agregó que el uso de medios digitales para la comisión de conductas delictivas, la manipulación informativa o la generación de narrativas vinculadas a posibles estructuras delictivas será investigado y, en su caso, sancionado.

Se exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad en el entorno digital, evitar la difusión de contenidos de origen ilícito y denunciar cualquier espacio o conducta en redes sociales que pudiera estar relacionada con .

Lee también

Con estas acciones, aseguró Seguridad, el gobierno estatal fortalece su política para impedir que plataformas digitales sean utilizadas como herramientas al servicio de intereses ilícitos.

En las acciones se involucraron la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial del Estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]