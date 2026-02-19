TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Autoridades de seguridad inhabilitaron en redes sociales, diversas páginas y cuentas digitales que operaban bajo las denominaciones de “Chiapas Crudo”, “Tabo Ruiz”, “Marino Militar” y “Lupita Álvarez Jiménez”, las cuales se encuentran bajo investigación, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Las investigaciones realizadas por la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación establecieron líneas de análisis relacionadas con dichos espacios digitales, al identificarse indicios sobre su posible utilización como instrumentos "para la difusión de contenidos que afectan el orden público y la seguridad".

Derivado de los actos de investigación y del análisis jurídico, las autoridades competentes continúan con las diligencias correspondientes en contra de las o los administradores para el esclarecimiento de los hechos, de acuerdo con la ley.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo agregó que el uso de medios digitales para la comisión de conductas delictivas, la manipulación informativa o la generación de narrativas vinculadas a posibles estructuras delictivas será investigado y, en su caso, sancionado.

Se exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad en el entorno digital, evitar la difusión de contenidos de origen ilícito y denunciar cualquier espacio o conducta en redes sociales que pudiera estar relacionada con actividades delictivas.

Con estas acciones, aseguró Seguridad, el gobierno estatal fortalece su política para impedir que plataformas digitales sean utilizadas como herramientas al servicio de intereses ilícitos.

En las acciones se involucraron la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial del Estado.

