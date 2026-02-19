Reynosa, Tamaulipas.- Estudiantes de la primera generación de la Licenciatura de Enfermería, de reciente creación, junto a compañeros de Químico Farmacéutico Biólogo y del laboratorio de Análisis Clínicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) participaron en la jornada de salud y fortalecimiento académico.

Este evento fue encabezado por el rector de la (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA), donde se realizaron los servicios de vacunación contra sarampión, influenza, toxoide tetánico, COVID y neumococo.

Así como la entrega de desparasitantes y la toma de signos vitales (presión arterial, oxigenación, pulso y glucosa); además del registro para la campaña “Lentes con Corazón” y una conferencia informativa sobre la prevención del sarampión.

Además, el rector Anaya Alvarado presidió la reunión del Consejo Consultivo de Instituciones de Educación Superior y Media Superior, en la que se destacó la participación de las unidades académicas de la UAT como integrantes de este organismo que reúne a más de 20 instituciones educativas de esta región fronteriza.

Acompañado en el recorrido por la directora de la UAMRA, María Cristina Hernández Jiménez y el subsecretario general de la UAT zona norte, Ignacio Hernández Rodríguez, el rector reafirmó la voluntad de mantener una agenda que impulse más oportunidades para la juventud, consolide la articulación académica y contribuya al desarrollo profesional de Tamaulipas.

Asimismo, reconoció la labor de la UAM Reynosa Aztlán, por su contribución a la investigación científica, la formación de capital humano especializado y la generación de soluciones para el desarrollo regional y nacional, destacando sus maestrías en Ciencias y Tecnologías de Alimentos, Criminología y Ciencias Forenses y Análisis Clínicos, así como el Doctorado en Ciencias Biomédicas.

En esta visita, Anaya Alvarado realizó un recorrido por las instalaciones académicas, supervisando áreas de prácticas de laboratorio, el invernadero universitario y diversos espacios de formación, donde dialogó con estudiantes y docentes sobre el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y los procesos de mejora continua.

La jornada concluyó con el diálogo que tuvieron el rector de la UAT con representantes de los Centros de Integración Juvenil, con el propósito de formalizar un convenio que permitirá reforzar las estrategias de prevención y atención en materia de adicciones y salud mental en la región, consolidando la coordinación con organismos especializados.

