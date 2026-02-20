Nogales, Sonora. - En un hecho inédito, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora cruzó la frontera para iniciar la búsqueda en vida de Nancy Guthrie, de 84 años, desaparecida desde el 31 de enero en Tucson, Arizona.

Ceci Flores, líder del grupo informó a EL UNIVERSAL que buscarán apoyo de autoridades para solicitar ante el gobierno de Estados Unidos, se les facilite una visa humanitaria para alrededor de 20 rastreadoras con el fin de explorar el desierto.

La mujer desaparecida es madre de la reconocida presentadora de televisión Savannah Guthrie, conductora del programa Today en Estados Unidos.

Con cientos de fichas impresas con el rostro de la adulta mayor, las rastreadoras comenzaron recorridos en la línea fronteriza y centro de Nogales, Sonora, México, mientras se organizan para gestionar ante el gobierno estadounidense una visa humanitaria que les permita realizar trabajo de campo en zonas desérticas.

Madres Buscadoras Sonora cruzan la frontera para iniciar búsqueda de Nancy Guthrie; solicitaran visa humanitaria a EU. Foto: Especial

Lee también: Auditoría Superior de la Federación identifica pagos a trabajadores de Hidalgo tras su baja definitiva; monto supera los 650 mil pesos

“Para que el colectivo intervenga tiene que haber un familiar que nos contacte y nos mande la información. Así empezamos a colaborar”, explicó en entrevista Lupita Tello, integrante del grupo y residente en Arizona.

Según detalló, fue la líder del colectivo, Ceci Flores, quien le pidió acudir a la vivienda de Nancy para un primer acercamiento.

La casa, ubicada en la exclusiva zona de Catalina Foothills, fue inspeccionada de manera preliminar. “El terreno se mira limpio, no se ven indicios de excavación. Pero no hemos buscado a fondo porque se requieren permisos. Aquí las propiedades son amplias, de hasta un acre, y no podemos entrar sin autorización”, señaló Tello.

Aunque autoridades locales y federales, incluido el FBI, mantienen presencia en el área, las madres buscadoras insisten en aportar su experiencia.

Lee también: Absuelven del delito de tentativa de homicidio al activista oaxaqueño Miguel Peralta; testimonios de diputada morenista eran falsos: Tribunal

Con más de cinco mil personas localizadas en México -muchas de ellas en fosas clandestinas y otras en condición de calle-, el colectivo ha desarrollado una metodología propia para detectar alteraciones en la tierra, pasto aplastado o indicios mínimos que puedan pasar inadvertidos.

“Yo recomendaría empezar con una búsqueda en vida”, subrayó Lupita. “Existe la posibilidad de que la señora esté desorientada. Hemos encontrado muchas personas desaparecidas viviendo en situación de calle. Podemos recorrer refugios, hablar con indigentes, ofrecer comida y mostrar la foto. No hay que descartar nada”.

El caso ha generado inquietud en ambos lados de la frontera. De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, en la vivienda se localizaron manchas de sangre que fueron analizadas y confirmadas como pertenecientes a la desaparecida. Sin embargo, a casi tres semanas no hay rastro de su paradero.

“Nos resulta extraño que no haya pistas claras. En México hemos visto casos donde las personas salen por su propio pie y se pierden por alguna condición médica. Ojalá sea eso”, añadió Tello, quien busca a su hijo Gilman Llanlouy desaparecido en Magdalena, Sonora, desde 2020.

Lee también: Realizan operativos por amenaza de balaceras en preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León; descartan presencia de armas

Búsqueda en vida

Mientras tanto, del lado mexicano, desde la línea fronteriza hacia el centro de la ciudad de Nogales, integrantes del colectivo como Célika Soto y Magdalena Cubillas iniciaron la pega de fichas en postes, puentes, paredes, estructuras, entre otros puntos.

“Andamos pegando 'flyers' para Nancy. Si alguien sabe algo, que se comunique. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía”, expresó Cubillas.

Las madres también solicitaron públicamente al gobierno de Estados Unidos una visa humanitaria que les permita ingresar en grupo para realizar búsquedas en el desierto.

Lee también: Matan a balazos a tres hombres afuera de un bar en Ixtaltepec, Oaxaca; las víctimas fueron identificadas por sus familiares

“Estamos dispuestas a ir con pico y pala, con lo que sea necesario. Podemos enseñar lo que hemos aprendido en cinco años de trabajo”, dijo Elizabeth, otra de las rastreadoras.

Ceci Flores confirmó que dos madres buscadoras ya se encuentran en Tucson y que trabajan en coordinación con la organización SOS Búsqueda y Rescate, dedicada a localizar personas extraviadas en la frontera.

La presencia del colectivo también abrió un debate mayor: la necesidad de formar agrupaciones de búsqueda en Arizona.

Madres Buscadoras Sonora cruzan la frontera para iniciar búsqueda de Nancy Guthrie; solicitaran visa humanitaria a EU. Foto: Cortesía Mil Noticias

“Aquí hay muchas personas desaparecidas, incluso migrantes de México y Centroamérica que se pierden en el desierto. Se necesita un colectivo fuerte”, advirtió Lupita.

Lee también: Ayuntamiento de San Felipe Orizatlán se deslinda de detención del Director del Registro Civil; se desempeñaba con profesionalismo, señala

Para las Madres Buscadoras, la solidaridad no reconoce límites geográficos. “El dolor es el mismo aquí y allá. Si alguien nos pide ayuda, vamos”, reiteró Tello.

Con palas listas y fichas en mano, las mujeres que han aprendido a leer la tierra y el silencio del desierto esperan ahora la autorización oficial para ampliar el rastreo.

Su apuesta es clara: buscar primero a Nancy con vida. Porque mientras no haya certeza, dicen, siempre habrá esperanza.

Lee también: FGR vincula a proceso a sujeto que poseía 4 serpientes pitón en Tepoztlán; lo acusa de delitos contra la biodiversidad

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr