Más Información

Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de Corte Suprema; "tenemos excelentes alternativas", afirma

Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de Corte Suprema; "tenemos excelentes alternativas", afirma

Empresas piden indemnizaciones por los aranceles de Trump; reembolsos podrían ascender a 120 mil mdd según NYT

Empresas piden indemnizaciones por los aranceles de Trump; reembolsos podrían ascender a 120 mil mdd según NYT

FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

Pensiones doradas: el caso de José Ángel Gurría Treviño; inconsistencias en su jubilación fueron señaladas desde los años 90

Pensiones doradas: el caso de José Ángel Gurría Treviño; inconsistencias en su jubilación fueron señaladas desde los años 90

Turnan a ministro Giovanni Figueroa el caso de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio; resolverá si condena de 45 años es correcta

Turnan a ministro Giovanni Figueroa el caso de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio; resolverá si condena de 45 años es correcta

Nogales, Sonora. - En un hecho inédito, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora cruzó la frontera para iniciar la búsqueda en vida de , de 84 años, desaparecida desde el 31 de enero en Tucson, Arizona.

Ceci Flores, líder del grupo informó a que buscarán apoyo de autoridades para solicitar ante el gobierno de Estados Unidos, se les facilite una visa humanitaria para alrededor de 20 rastreadoras con el fin de explorar el desierto.

La mujer desaparecida es madre de la reconocida presentadora de televisión , conductora del programa Today en Estados Unidos.

Con cientos de fichas impresas con el rostro de la adulta mayor, las rastreadoras comenzaron recorridos en la línea fronteriza y centro de Nogales, Sonora, México, mientras se organizan para gestionar ante el gobierno estadounidense una visa humanitaria que les permita realizar trabajo de campo en zonas desérticas.

Madres Buscadoras Sonora cruzan la frontera para iniciar búsqueda de Nancy Guthrie; solicitaran visa humanitaria a EU. Foto: Especial
Madres Buscadoras Sonora cruzan la frontera para iniciar búsqueda de Nancy Guthrie; solicitaran visa humanitaria a EU. Foto: Especial

Lee también:

“Para que el colectivo intervenga tiene que haber un familiar que nos contacte y nos mande la información. Así empezamos a colaborar”, explicó en entrevista Lupita Tello, integrante del grupo y residente en Arizona.

Según detalló, fue la líder del colectivo, Ceci Flores, quien le pidió acudir a la vivienda de Nancy para un primer acercamiento.

La casa, ubicada en la exclusiva zona de Catalina Foothills, fue inspeccionada de manera preliminar. “El terreno se mira limpio, no se ven indicios de excavación. Pero no hemos buscado a fondo porque se requieren permisos. Aquí las propiedades son amplias, de hasta un acre, y no podemos entrar sin autorización”, señaló Tello.

Aunque autoridades locales y federales, incluido el FBI, mantienen presencia en el área, las madres buscadoras insisten en aportar su experiencia.

Lee también:

Con más de cinco mil personas localizadas en México -muchas de ellas en fosas clandestinas y otras en condición de calle-, el colectivo ha desarrollado una metodología propia para detectar alteraciones en la tierra, pasto aplastado o indicios mínimos que puedan pasar inadvertidos.

“Yo recomendaría empezar con una búsqueda en vida”, subrayó Lupita. “Existe la posibilidad de que la señora esté desorientada. Hemos encontrado muchas viviendo en situación de calle. Podemos recorrer refugios, hablar con indigentes, ofrecer comida y mostrar la foto. No hay que descartar nada”.

El caso ha generado inquietud en ambos lados de la frontera. De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, en la vivienda se localizaron manchas de sangre que fueron analizadas y confirmadas como pertenecientes a la desaparecida. Sin embargo, a casi tres semanas no hay rastro de su paradero.

“Nos resulta extraño que no haya pistas claras. En México hemos visto casos donde las personas salen por su propio pie y se pierden por alguna condición médica. Ojalá sea eso”, añadió Tello, quien busca a su hijo Gilman Llanlouy desaparecido en Magdalena, Sonora, desde 2020.

Lee también:

Búsqueda en vida

Mientras tanto, del lado mexicano, desde la línea fronteriza hacia el centro de la ciudad de Nogales, integrantes del colectivo como Célika Soto y Magdalena Cubillas iniciaron la pega de fichas en postes, puentes, paredes, estructuras, entre otros puntos.

“Andamos pegando 'flyers' para Nancy. Si alguien sabe algo, que se comunique. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía”, expresó Cubillas.

Las madres también solicitaron públicamente al gobierno de Estados Unidos una visa humanitaria que les permita ingresar en grupo para realizar búsquedas en el desierto.

Lee también:

“Estamos dispuestas a ir con pico y pala, con lo que sea necesario. Podemos enseñar lo que hemos aprendido en cinco años de trabajo”, dijo Elizabeth, otra de las rastreadoras.

Ceci Flores confirmó que dos madres buscadoras ya se encuentran en Tucson y que trabajan en coordinación con la organización SOS Búsqueda y Rescate, dedicada a localizar personas extraviadas en la frontera.

La presencia del colectivo también abrió un debate mayor: la necesidad de formar agrupaciones de búsqueda en Arizona.

Madres Buscadoras Sonora cruzan la frontera para iniciar búsqueda de Nancy Guthrie; solicitaran visa humanitaria a EU. Foto: Cortesía Mil Noticias
Madres Buscadoras Sonora cruzan la frontera para iniciar búsqueda de Nancy Guthrie; solicitaran visa humanitaria a EU. Foto: Cortesía Mil Noticias

“Aquí hay muchas personas desaparecidas, incluso migrantes de México y Centroamérica que se pierden en el desierto. Se necesita un colectivo fuerte”, advirtió Lupita.

Lee también:

Para las Madres Buscadoras, la solidaridad no reconoce límites geográficos. “El dolor es el mismo aquí y allá. Si alguien nos pide ayuda, vamos”, reiteró Tello.

Con palas listas y fichas en mano, las mujeres que han aprendido a leer la tierra y el silencio del desierto esperan ahora la autorización oficial para ampliar el rastreo.

Su apuesta es clara: buscar primero a Nancy con vida. Porque mientras no haya certeza, dicen, siempre habrá esperanza.

Lee también:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]