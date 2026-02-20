Más Información

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

Aranceles globales de Trump son ilegales, dictamina Corte Suprema de EU y los tumba; es una derrota significativa para el republicano

José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, recibe pensión millonaria, revela Sheinbaum; cobra 120 mil pesos mensuales

Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Monterrey. - Publicaciones en redes sociales de presuntas amenazas de balaceras provocó la movilización de autoridades y la implementación de operativos de seguridad en las Preparatorias número 2 y 16 de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La movilización de policías municipales y agentes ministeriales se reportó cerca de las 06:00 horas en los planteles educativos ubicados en Monterrey y San Nicolás de los Garza.

Las amenazas de balaceras durante el viernes comenzaron a circular en redes sociales desde la semana pasada.

En la Preparatoria 16, ubicada en el cruce de las calles Castilla y Oviedo en la colonia Iturbide, en San Nicolás, los agentes ministeriales se apoyaron de binomios caninos.

En el sitio los investigadores resguardaron las instalaciones durante el ingreso de estudiantes del turno matutino.

Las autoridades también revisaron las aulas y el resto de las instalaciones, pero se descartó la presencia de armas de fuego.

El mismo operativo se llevó a cabo en la Preparatoria número 2, ubicada en la colonia Obispado, en Monterrey.

